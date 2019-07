Plazdančios suknelės – odė moteriškumui

Kolekcijoje vyrauja žemės spalvos. "Tradicinė balta, švelni ir moteriška rausva, kūno, miško žalumo žalia – neįpareigojančios spalvos. Akcentams panaudojau kontrastingus kaspinus", – aiškina dizainerė.

Skirtingiems modeliams pasirinktos subalansuotos puošmenos: kaspinai, klostės, įsiuvai, todėl suknelės – plazdančios, traukiančios akį. Jos dera ir su aukštakulnėmis basutėmis, ir su ryškiaspalviais sportiniais bateliais. Drabužių kūrėjos teigimu, didžiausias dėmesys buvo skirtas suknelių sukirpimui ir ilgiui. O bene didžiausią įspūdį daro tai, kaip audiniai plazda.

"Reikia pripažinti, kad laikai keičiasi ir būti suvaržytos moterys nebenori. Tad į tai atkreipdama dėmesį, kūriau tokius modelius, kurie būtų tinkami įvairių kūno formų damoms. Suknelių ilgių taip pat galima lengvai pasirinkti – iki kelių, žemiau jų ar ilgas. Sukneles puošia vilnijančios klostės, bangos, klienčių pamėgtos laisvos rankovės, "peplum" stiliaus sijonai. Be to, esu įsitikinusi, kad moteriškumą ir gražiausias savo kūno dalis galima pabrėžti ir neaptemptais drabužiais. Laisvas rūbas kaip tik padės paslėpti menkus trūkumus", – teigia dizainerė.

Dizainerė I.Kvedarienė kuria drabužius, dvelkiančius romantika.

Indrė Kvedarienė renkantis vasarinius drabužius pataria nedaryti kelių esminių klaidų. "Dažnai vasarą perkame drabužius tik dėl to, kad jie gražūs. Būtina atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Natūralūs audiniai leis odai kvėpuoti, nesuprakaituoti. Tačiau jų minusas tas, kad jie glamžosi. Todėl idealus variantas – natūralus audinys su priemaišomis. Jie lengvai kris, išskalbti ar sulankstyti nepraras formos. Be to, juos bus lengva prižiūrėti, po kiekvieno dėvėjimo nereikės rūpintis cheminiu, sausu valymu. Juk šiltuoju sezonu nenorime suktis galvos – viskas privalo būti patogu ir lengva. To ir linkiu šią vasarą – kuo daugiau lengvumo, mažiau rūpesčių ir kuo gražesnių akimirkų", – sako I.Kvedarienė.