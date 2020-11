Plaukų priežiūra: šeši naudingi vaistininkės patarimai

Pasak vaistinės atstovės Aušros Vareikienės, į vaistines dažnai atvyksta klientai teiraudamiesi, ne tik kaip kasdien prižiūrėti plaukus, bet ir išspręsti eilę problemų – nuo pleiskanų iki išsišakojusių plaukų galiukų.

„Kartais konsultantams vaistinėje pakanka klientams paaiškinti, kad nereikėtų galvos plaukti dažniau nei du kartus per savaitę, o kartais atvirkščiai, bendraujant su klientu paaiškėja, kad reikalinga kruopštesnė priežiūra, reikia atlikti galvos odos valymą, naudoti ampules. Kiekvienas atvejis individualus ir vaistininkai bei konsultantai randa sprendimą, kurio tą akimirką labiausiai reikia“, – sako „Eurovaistinės“ grožio vaistinių vadovė.

Pastebėjus problemą svarbu nedelsti ir imtis veiksmų, padėsiančių ją išspręsti. Svarbu prisiminti, kad gera plaukų būkle svarbu rūpintis ir „iš vidaus“, užtikrinti, kad organizmui pakanktų visų būtinų vitaminų ir mineralų. Labai dažnai siekiant išspręsti tam tikras problemas pakanka tik pakeisti plaukų priežiūros priemones. Pasak A. Vareikienės, pavyzdžiui, dažnai dar tą pačią dieną po plovimo susiriebaluojančios plaukų šaknys įspėja, kad naudojamas šampūnas nėra tinkamas.

Pasak jos, verta išmėginti keletą plaukų priežiūros receptų:

Pamėginkite plaukus plaukti „atvirkščiai“. Iš pradžių palaikykite plaukų kaukę, o po jos išplaukite galvą šampūnu ir daugiau nieko netepkite.

Rinkdamiesi priemones pagalvokite, ar jos bus malonios ir jūsų artimiesiems, ar jomis noriai norėtų naudotis šeimos nariai. Taip jūs pasirūpinsite ne tik savo, bet ir artimųjų plaukų grožiu.

Plaukite plaukus tik kartą. Nereikia kartoti plovimo antrą ir trečią kartą. Jau po pirmojo išskalavimo galite tepti balzamą ar plaukų kaukę.

Verta prisiminti tris skirtingų priemonių naudojimo receptus: plaukų šampūnas – galvos odai, balzamas – visam plaukų ilgiui, kaukė – „senesniems“ plaukams per ilgį, plaukų aliejus – patiems galiukams.

Normalu, jeigu per dieną iškrenta iki šimto plaukų. Kad šis atsinaujinimo procesas vyktų tinkamai, kasdien du kartus per dieną šukuokite plaukus. Be to, plaudami plaukus pamasažuokite galvos odą.

Rinkitės kepurę, kuri nebus per šilta, taip jūsų plaukai ilgiau išliks gražūs.