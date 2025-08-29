Netrukus įsigalios naujas draudimas manikiūristėms: paaiškino, kodėl tik dabar

Draudimas naudoti TPO junginį grožio priemonėse kelia nemažai klausimų tiek meistrėms, tiek jų klientėms. Vilniaus universiteto profesorius Albinas Žilinskas paprastai paaiškino, kas tai per medžiaga.
„TPO yra fotoiniciatorius – medžiaga, kuri padeda geliniam lakui sukietėti, kai jis apšviečiamas UV ar LED lempa. Paprastai tariant, tai tarsi jungiklis, įjungiantis kietėjimo procesą. Be šio junginio moterims tektų visą dieną sėdėti grožio salone ir laukti, kol lakas išdžius. Tikriausiai daugelis iš patirties žino, kad paprastas nagų lakas nusilupa vos po kelių dienų, o gelinis išlieka gerokai ilgiau“, – aiškino profesorius.
Pasak A. Žilinsko, paprastas būdas išsiaiškinti, ar priemonė turi TPO – atidžiai perskaityti etiketę.
„Ant kiekvieno buteliuko yra sudėtis, kurioje turėtų būti nurodyta, ar priemonėje yra ši medžiaga. Europoje ir JAV gamintojai paprastai tai pažymi, tačiau pigesnės, iš trečiųjų šalių atkeliavusios priemonės kartais tokios informacijos neturi. Tokiu atveju žmogus pats to patikrinti negali – tam turėtų būti atlikti laboratoriniai tyrimai“, – sakė jis.
Ne vienam kyla klausimas, kodėl šis junginys uždraustas tik dabar, nors buvo naudojamas jau daugelį metų.
„Ilgą laiką TPO, matyt, buvo pasirinktas, nes geriausiai atitiko. Matyt, tik dabar ištyrė apie jo žalą ir atsirado alternatyvų, kurios gali jį pakeisti. Filosofas Paracelsas yra pasakęs, kad visos medžiagos nuodingos, tik priklauso tai, kokį kiekį jų naudoji“, – akcentavo A. Žilinskas.
Didžiausias klausimas – kokią realią žalą TPO gali sukelti žmogui.
„Nuo vieno karto tikrai nieko blogo neatsitiks. Bet jei tai daroma nuolat ir dar lakas užtepamas bet kaip, per odeles gali patekti ta medžiaga. Tada jau kyla rizika, kad ląstelės pradės keistis, o iš to gali išsivystyti ir vėžys“, – perspėjo profesorius.
Kainų augimas
Utenoje dirbanti manikiūro meistrė naujienų portalui LNK.LT teigė, kad ši žinia sukėlė tikrą sąmyšį ir nerimą dėl ateities. Anot jos, šių pokyčių įsigaliojimui buvo skirtas itin trumpas laikotarpis.
„Mano nuomone, laiko turėjo būti duota bent iki sausio mėnesio, kad būtų galima sklandžiai atsisakyti šių produktų“, – tvirtino pašnekovė.
Grožio specialistė taip pat papasakojo, kokie nuostoliai laukia.
„Pavyzdžiui, meistrė, turinti apie 200 spalvų (vidutinė kaina – 10 eurų už vieną), 20 naudojamų bazių ir topų (15 eurų už vienetą) ir bent penkis atsarginius buteliukus, jau priversta išmesti produktų už mažiausiai 2 tūkst. 375 eurus“, – nurodė grožio specialistė.
Moteris įspėjo apie galimą kainų augimą.
„Tokie nuostoliai yra reikšmingi, o situacija tvarumu tikrai nekvepia. Klientės tikrai gali būti pasiruošusios už paslaugas mokėti daugiau, nes neabejoju – kainas kels kiekviena meistrė“, – įsitikinusi pašnekovė.
Skuba raminti
Dalis žmonių baiminasi, kad procedūrų kaina padidės arba paslaugos kokybė sumažės. Tačiau nagų meistrės skuba raminti – pokyčiai nebus dramatiški.
„Didieji gamintojai žinojo apie draudimą prieš trejus metus, todėl turėjo laiko pasiruošti ir tai padaryti“, – teigė „Beinitas“ vadovė Giedrė Jocienė.
Nors naujos priemonės gali būti kiek brangesnės, meistrės pabrėžia, kad skirtumas yra minimalus ir klientai jo praktiškai nepajus.
„Alternatyva yra brangesnė, bet ne ženkliai. Gamintojai ilgai kūrė naują formulę, kuri atitiktų reikiamą funkciją ir kokybę, neprarastų konsistencijos ar spalvos. Dabar turime formulę, kuri nekeičia nei lakavimo proceso, nei rezultato“, – tikino ji.
Galiausiai specialistė garantuoja, kad kaina nekis.
„Mūsų įmonės kainos nesikeis. Gamintojai nepakeitė kainų, todėl ir mes klientams nekeisime“, – pabrėžė G. Jocienė.
