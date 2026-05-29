Tarp geriausiųjų Lietuvoje – du Klaipėdos universiteto mokslininkai

Reitingas sudarytas remiantis bibliometriniais duomenimis iš „OpenAlex“, „CrossRef“ ir kitų tarptautinių mokslinių duomenų bazių.
Mokslininkų pozicijos vertintos pagal D indeksą (disciplininį H indeksą), kuris atspindi tyrėjo įtaką konkrečioje mokslo srityje, atsižvelgiant į publikacijų skaičių ir jų citavimą.
Šių metų vertinime buvo analizuota beveik 280 tūkst. mokslininkų profilių įvairiose akademinėse disciplinose, o ekologijos ir evoliucijos srityje išskirtinai vertinti apie 2 tūkst. tyrėjų iš viso pasaulio.
S. Olenin – tarptautiniu mastu pripažintas jūrų biologas, sukaupęs ilgametę patirtį jūrinėse ekspedicijose Atlanto, Ramiajame ir Arkties vandenynuose bei Baltijos, Baltosios, Juodosios, Adrijos ir kitose jūrose.
Mokslininko tyrimai apima biologines invazijas vandens aplinkoje, rūšių prisitaikymą prie naujų aplinkos sąlygų, jų poveikį ekosistemoms bei jūrinių buveinių ir bendrijų klasifikavimą bei kartografavimą.
S. Olenin taip pat aktyviai dėsto hidrobiologijos, invazijų biologijos ir jūrinių buveinių ekologijos disciplinas Klaipėdos universitete ir kituose Europos universitetuose.
D. Minchin – daugiau nei penkis dešimtmečius vandens ekosistemų tyrimams skiriantis jūrų biologas ir invazinių rūšių ekspertas.
Mokslininkas dirbo Airijos Valstybinėje žuvininkystės tarnyboje ir Jūrų institute, atstovavo Airijai Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos darbo grupėse, o šiandien aktyviai vykdo mokslinius tyrimus tarptautiniuose projektuose.
Nuo 2019 m. jis eina profesoriaus pareigas KU Jūros tyrimų institute.
Pagrindinės mokslinių interesų sritys – invazinės vandens organizmų rūšys, bioapnašos, biogeografija, klimato kaita bei jūrų ekologija.
Per savo karjerą D. Minchin paskelbė daugiau nei 300 mokslinių publikacijų.
Šis tarptautinis įvertinimas dar kartą patvirtina KU mokslininkų reikšmingą indėlį į pasaulinio lygio ekologijos ir jūrų tyrimus bei stiprina universiteto, kaip tarptautiniu mastu pripažinto jūrinių tyrimų centro, pozicijas.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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