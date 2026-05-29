Shakespeare’o pasaulis „Žaliakalnio“ gimnazijoje

„Žinoti ar nežinoti“
Šiais mokslo metais muziejaus vadovė Natalja Račkovskaja kartu su muziejaus aktyvistais surengė apklausą „Žinoti ar nežinoti“ („To know or not to know“), siekdami išsiaiškinti, ar gerai mokiniai žino W. Shakespeare’o biografiją ir kūrybą, taip pat paties muziejaus veiklą.
Tam buvo parengta speciali anketa su klausimais apie rašytojo gyvenimą, jo kūrinius, įdomius faktus ir muziejaus renginius.
Gegužės 19 d. įvyko atviras renginys III gimnazijos klasių mokiniams.
Organizatoriai pristatė apklausos rezultatus ir papasakojo apie įdomiausias tyrimo išvadas.
Renginio pabaigoje mokiniai dalyvavo smagiame žaidime „Kahoot!“, kuris leido įdomia forma pasitikrinti žinias apie W. Shakespeare’o gyvenimą ir kūrybą.
Renginys vyko draugiškoje, pažintinėje atmosferoje ir sulaukė didelio gimnazistų susidomėjimo.
Kultūrinio gyvenimo dalis
Remiantis apklausos, kurioje dalyvavo 300 mokinių, rezultatais, W. Shakespeare’o muziejus išlieka svarbia gimnazijos kultūrinio gyvenimo dalimi.
Net 147 mokiniai (49 proc.) žinojo, kad muziejus buvo įkurtas 2002 m.
Dauguma respondentų taip pat žinojo apie muziejaus pasiekimus nacionaliniuose konkursuose: 106 mokiniai teisingai nurodė, kad muziejus pasiekė reikšmingų rezultatų respublikiniu mastu – užėmė III vietą Respublikiniame mokyklų muziejų konkurse ir II vietą Klaipėdos regione.
Muziejus yra gerai žinomas mokyklos bendruomenei: 293 mokiniai (97,6 proc.) žino apie jo egzistavimą, o 264 mokiniai jau yra jame apsilankę.
Susidomėjimas būsimais apsilankymais taip pat išlieka didelis: 142 mokiniai išreiškė didelį norą apsilankyti muziejuje, dar 142 atsakė, kad galbūt tai padarys ateityje.
Apklausa taip pat parodė gerą mokinių žinių lygį apie W. Shakespeare’o gyvenimą ir kūrinius.
118 mokinių žinojo, kad dramaturgo tėvas buvo pirštinių gamintojas, o 198 teisingai nurodė Stratfordą prie Eivono kaip dramaturgo gimimo vietą.
Be to, 174 mokiniai žinojo, kad tragedijos „Romeo ir Džuljeta“ veiksmas vyksta Veronoje.
Mokiniai taip pat pademonstravo žinias apie unikalią muziejaus kolekciją.
Apklausos rezultatai parodė, kad 204 respondentai žinojo, jog muziejuje saugomos knygos, suvenyrai ir net žemė nuo W. Shakespeare’o kapo Stratforde prie Eivono.
Nuoširdus susidomėjimas
Klausimai, susiję su W. Shakespeare’o literatūriniu palikimu, taip pat parodė gerus rezultatus.
130 mokinių teisingai įvardijo „Makbetą“ kaip tragediją, o 114 žinojo, kad garsioji frazė „Visas pasaulis – teatras“ priklauso kūriniui „Kaip jums patinka“.
Garsiausia citata – „Būti ar nebūti“ – su pjese „Hamletas“ buvo teisingai susieta 210 mokinių.
Be to, 180 respondentų žinojo, kad W. Shakespeare’as buvo vedęs Anne Hathaway, o 192 mokiniai teisingai atsakė, kad per savo gyvenimą jis parašė 37 pjeses.
Renginys, skirtas W. Shakespeare’o muziejui, sulaukė didelio mokinių ir mokytojų susidomėjimo, sukūrė šiltą ir įkvepiančią atmosferą visos prezentacijos metu.
Visi renginio dalyviai ir svečiai liko patenkinti, parodė nuoširdų susidomėjimą W. Shakespeare’o gyvenimu, kūryba ir paties muziejaus istorija.
„Žaliakalnio“ gimnazijos W. Shakespeare’o muziejus tikisi ateityje sulaukti dar daugiau mokinių ir svečių bei kviečia visus apsilankyti muziejuje, susipažinti su unikaliais eksponatais ir atrasti nuostabų W. Shakespeare’o pasaulį.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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