Papildė juodų diržų kolekciją

Trijų valandų trukmės egzamine teko pademonstruoti tikrą valią, įdirbį ir atlaikyti stiprią pilno kontakto kovų sesiją.
Palangoje, tarptautinėje Lietuvos kyokushin karate federacijos stovykloje, 2 dan juodą diržą apgynė instruktorius Artūras Valauskas, o 1 dan juodus diržus apgynė Kajus Malinen ir Paulius Zibalis.
Pastarieji priklauso Lietuvos rinktinei ir jau už mėnesio atstovaus Lietuvą Europos suaugusiųjų ir jaunių čempionate, išlaikytas diržas motyvuoja siekti aukščiausių rezultatų.
„Okinava“ meistrų grupė nesustoja tobulėti, labai gilinasi į karate technines detales ir filosofiją.
Klubo mokytoja Diana Šileikienė išlaikė 1 kyu rudą diržą su juoda juostele ir jau kitą vasarą sieks juodo diržo.
Kartu „Okinava“ komandą papildė nauji diržų savininkai – Arnoldas Šileika, Domas Petrauskas ir Augustinas Bielinskas (2 kyu rudi diržai), Lina Šernauskienė, Laimonas Mončius, Mindaugas Sakalauskas – 3 kyu žali diržai su ruda juostele, Jekaterina Valauskienė – 5 kyu geltonas diržas su žalia juostele, Tomas Černauskas – 6 kyu geltonas diržas.
Klubo vadovė ir vyr. mokytoja, 5 dan meistrė Diana Mačiūtė pasidalino mintimis: „Kvalifikacijos kėlimas ir nuolatinis tobulinimasis – vienas stipriausių „Okinavos“ tikslų. O suaugusiųjų užsivedimas, noras tobulėti bei mokytis, sukuria gražų bendravimo ryšį ir mūsų bendruomenė nuolat auga“.
