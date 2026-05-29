Klaipėdiečiai džiaugiasi iškovotais kelialapiais į Europos karatė čempionatą

Varžybos vyko iš dviejų dalių: kata (technikos demonstravimo) ir kumite (kovos). Pirma čempionato dalis prasidėjo kata rungtimi, kurioje konkurencija buvo itin didelė. Dalyvavimas šioje rungtyje reikalauja greičio, tikslumo, koordinacijos ir aukščiausio techninio pasirengimo. Būtent čia išsiskiria techniškiausi kovotojai. Antroji čempionato dalis – kumite kovos – pareikalavo iš sportininkų maksimalaus susikaupimo ir ištvermės. Kovose dalyviai turėjo demonstruoti greitį, tikslią techniką, kovinę dvasią bei gebėjimą prisitaikyti prie varžovo taktikos.
U21 vyrų amžiaus grupėje 65–70 kilogramų svorio kategorijoje čempionu tapo bei kelialapį į Europą iškovojo Gratas Tamošiūnas. Pirmoje kovoje shodanietis įveikė Kiprą Norkų, o antroje – finalinėje kovoje – stipriais smūgiais pelnė pergalę prieš Dovydą Ganevičių.
U21 vyrų amžiaus grupėje 70–75 kilogramų svorio kategorijoje aukso medalį iškovojo ir teisę dalyvauti Europos čempionate laimėjo Jonas Stanevičius. Pirmosios kovos metu „Shodan“ mokyklos auklėtinis rungėsi bei pelnė pergalę prieš Dautartą Dambrauską. Finale shodaniečiui teko susirungti su Timofej Fiodorov. Po atkaklios sportininkų kovos Lietuvos čempiono titulas atiteko Jonui.
U21 vyrų amžiaus grupėje 75–80 kilogramų svorio kategorijoje čempionu tapo bei aukso medalį iškovojo Povilas Mačiuitis. Pirmoje kovoje shodanietis įveikė Nikita Markov, o finale stipriais smūgiais pelnė pergalę prieš varžovą Kasparą Kalpavičių. Su čempiono titulu Povilas taip pat iškovojo teisę atstovauti Lietuvai Europos čempionate.
U21 vyrų amžiaus grupėje 70–75 kilogramų svorio kategorijoje sidabro medalį pelnė T. Fiodorov. Pirmoje kovoje jis nurungė varžovą D. Dambrauską, o finale shodanietis susirungė su jau anksčiau minėtu J. Stanevičiumi. Po atkaklios sportininkų dvikovos teisėjų sprendimu pergalė atiteko Jonui, o Timofej šiame čempionate iškovojo vicečempiono titulą bei kelialapį į Europos čempionatą.
U21 vyrų amžiaus grupėje +90 kilogramų svorio kategorijoje vicečempionu tapo Martynas Navickis. Pirmoje kovoje „Shodan“ mokyklos auklėtinis pelnė pergalę prieš Skomantą Lukšą, o finale stojo į dvikovą su Januš Šyško. Kova buvo arši – abu sportininkai atkakliai siekė čempiono titulo. Pasibaigus kovos laikui, teisėjų sprendimu pergalė atiteko varžovui, o su iškovotu vicečempiono titulu Martynas taip pat iškovojo ir galimybę vykti į Europos čempionatą atstovauti savo šaliai.
U21 moterų amžiaus grupėje +65 kilogramų svorio kategorijoje sidabro medalį iškovojo Orinta Malinauskaitė. Pirmoje dvikovoje shodanietė nurungė priešininkę Aureliją Narkevič, o finale susitiko su varžove Migle Sabaliauskaite. Po įtemptos sportininkių dvikovos shodanietei teko pripažinti varžovės pranašumą, teisėjai pergalę skyrė priešininkei, o „Shodan“ mokyklos auklėtinė Orinta iškovojo galimybę atstovauti savo šaliai Europos čempionate spalį bei garbingą Lietuvos vicečempionės titulą.
U21 vyrų amžiaus grupėje individualioje kata rungtyje vicečempionu tapo bei kelialapį į Europos čempionatą garbingai iškovojo shodanietis Titas Česnauskas.
U21 suaugusiųjų amžiaus grupėje mišrioje komandinėje kata rungtyje sidabro medalius iškovojo „Shodan“ auklėtinių komanda: Titas Česnauskas, Karolina Radžiūnaitė ir Gratas Tamošiūnas. Ši komanda taip pat atstovaus Lietuvai Europos čempionate.
J16 merginų amžiaus grupėje 60–65 kilogramų svorio kategorijoje aukso medalį bei kelialapį į Europos čempionatą iškovojo Emilija Stanevičiūtė. Šioje kategorijoje reikėjo kovoti net keturis kartus norint patekti į finalą. Pirmąją kovą Emilija laimėjo prieš varžovę Dovilę Braubartaitę, o antroje kovoje pastaroji sportininkė džiaugėsi pergale. Pusfinalyje „Shodan“ mokyklos auklėtinė susirungė su Milena Venskevič ir pateko į finalą, kuriame teko rungtis su priešininke Jovita Miloš. Po įtemptos dvikovos teisėjai pergalę bei Lietuvos čempionės titulą skyrė „Shodan“ mokyklos auklėtinei Emilijai.
J16 vaikinų amžiaus grupėje 55–60 kilogramų svorio kategorijoje sidabro medalį laimėjo Jokūbas Jundulas. Pirmoje kovoje jis pelnė pergalę prieš Marką Usevičių, o antroje įveikė Adrijų Petraitį. Trečioje pusfinalio kovoje Jokūbas stipriais smūgiais laimėjo prieš Aroną Pranauską ir pateko į finalą. Ši vaikinų kategorija čempionate buvo taip pat viena didžiausių – su finaline kova Jokūbas iš viso šiame čempionate sukovojo net keturias kovas. Finalinėje dvikovoje shodanietis rungėsi su Gediminu Taraškevičiumi. Po įtemptos sportininkų dvikovos pergalė teisėjų sprendimu buvo skirta varžovui, o Jokūbas iškovojo vicečempiono titulą bei kelialapį į Europos čempionatą.
J16 vaikinų amžiaus grupėje 70–75 kilogramų svorio kategorijoje sidabro medalį bei kelialapį į Europos čempionatą iškovojo Dovydas Ambrazaitis. Pirmoje kovoje shodanietis įveikė Donatą Šaulį, o antroje laimėjo prieš Justą Vyšniauskį. Pusfinalio dvikovoje Dovydas susirungė su Ignu Gursku ir įrodė teisėjams esantis vertas patekti į finalą. Finalinėje kovoje stipriais rankų ir kojų smūgiais „Shodan“ mokyklos auklėtinis Dovydas rungėsi dėl čempiono titulo su Einoru Kupriu. Teisėjų sprendimu pergalė atiteko varžovui.
J16 amžiaus vaikinų grupėje individualioje kata rungtyje čempionu tapo bei kelialapį į Europos čempionatą iškovojo J. Jundulas.
J16 amžiaus grupėje individualiose kata rungtyse sidabro medalius bei kelialapius į Europos čempionatą iškovojo Kristina Mockutė (merginų grupėje) ir Dominykas Poškus (vaikinų grupėje).
J16 amžiaus grupėje komandinėje kata rungtyje aukso medalius iškovojo „Shodan“ auklėtinių komanda: J. Jundulas, Edvinas Strukčinskas ir D. Poškus. Ši komanda taip pat vyks į spalio mėnesį vyksiantį Europos čempionatą ir ten atstovaus mūsų šaliai.
Toks įspūdingas J16 amžiaus grupės auklėtinių pasirodymas kata rungtyse parodė „Shodan“ mokyklos dominavimą – tiek vaikinų, tiek merginų finaluose susitiko šios mokyklos sportininkai. Vaikinų finale kovojo J. Jundulas ir D. Poškus, merginų – K. Mockutė ir Kamilė Einikytė. Be to, mišri J16 „Shodan“ kata komanda tapo komandinės rungties čempione, tad visi trys J16 kata rungčių finalai priklausė būtent „Shodan“ mokyklai.
Bronzos medalius Lietuvos čempionate pelnė Ema Bučinskaitė – kumite rungtis J16 merginų amžiaus grupėje 50–55 kilogramų svorio kategorijoje, Ana Merkelytė – kumite rungtis J16 merginų amžiaus grupėje 50–55 kilogramų svorio kategorijoje, Adrijus Martinavičius – kumite rungtis J16 vaikinų amžiaus grupėje 55–60 kilogramų svorio kategorijoje, Tadas Vaitkus – kumite rungtis J16 vaikinų amžiaus grupėje 70–75 kilogramų svorio kategorijoje, Gratas Tamošiūnas – individuali kata rungtis U21 vyrų amžiaus grupėje, Gintarė Šarkauskaitė – kumite rungtis U21 moterų amžiaus grupėje +65 kilogramų svorio kategorijoje, Tautvydas Lonžanskis – kumite rungtis U21 vyrų amžiaus grupėje -65 kilogramų svorio kategorijoje.
Karatė mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius ir visa trenerių komanda bei asistentai džiaugiasi pasiektais rezultatais šiame čempionate bei kiekvienu jame dalyvavusiu mokyklos auklėtiniu.
„Sportininkai skyrė nemažai laiko pasiruošimui, buvo rengiamos papildomos treniruotės. Džiaugiamės puikiais rezultatais, sportininkų atsidavimu ir iškovotais kelialapiais į Europos čempionatą. Didžiuojamės visa „Shodan“ komanda, treneriais ir tėvelių palaikymu. Linkime sėkmės besiruošiant Europos čempionatui Rygoje“, – po įvykusio čempionato savo mintimis pasidalijo L. Kubilius.
Kitas svarbus artėjantis renginys „Shodan“ karatė mokyklos bendruomenei įvyks jau birželio 6 dieną Klaipėdoje – kvalifikaciniai diržų egzaminai. Auklėtiniai rodys ištvermę, atsidavimą ir maksimalų susikaupimą bei ginsis naujus diržus. Kiekvienas turės atlikti kihon (techniką) bei kata (technikos demonstravimą), o vyresni diržai dar turės ir atlaikyti atitinkamą realių kovų skaičių su parinktais varžovais.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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