Iš čempionato – su medaliais

Šiais metais pasirengimui skirtas ypatingas dėmesys: objektyviai įvertintos galimybės, beveik visiškai atnaujinta komandos sudėtis, pasirinktos rungtys ir distancijos, kurios geriausiai atitiko stipriąsias gimnazijos sportininkų puses.
Glaudžiai bendradarbiauta su lengvosios atletikos treneriais, atrinkti perspektyvūs mokiniai, organizuotos treniruotės sporto salėje bei lengvosios atletikos manieže.
Praėjusiais metais gimnazijos komanda tapo Klaipėdos miesto varžybų nugalėtoja ir iškovojo teisę atstovauti miestui Lietuvos čempionate.
Tuomet vaikinai užėmė 10-ąją vietą tarp 32 stipriausių šalies komandų.
Šis rezultatas tapo puikiu postūmiu tolesniam tobulėjimui ir naujiems sportiniams pasiekimams.
Siekis nugalėti, stipri valia, atkaklumas ir kiekvieno komandos nario atsakomybė padėjo pademonstruoti aukštą pasirengimo lygį.
Vis dėlto oro sąlygos nebuvo palankios. Šiaurinis gūsingas vėjas, kuris netgi fiksuojamas oficialiuose varžybų protokoluose, protarpiais lyjantis lietus tapo papildomu išbandymu sportininkams, tačiau jie garbingai įveikė visus sunkumus ir pademonstravo tvirtą charakterį.
Visi komandos nariai pasiekė puikius rezultatus, o trys mūsų sportininkai tapo prizininkais asmeninėje įskaitoje.
Bendromis komandos pastangomis ir surinktų taškų suma gimnazijos rinktinė iškovojo garbingą trečiąją vietą.
I vieta iškovojo Timur Procenko (1 000 m bėgimas), II vieta teko Daniel Bagrov (1 000 m bėgimas), II vietą 400 m bėgime iškovojo Daniil Šelichov, iki medalių vos žingsnio pritrūko Aleksei Kotok (100 m bėgimas), Artiom Noreikai (400 m bėgimas), Jakov Matvejev (rutulio stūmimas).
„Tokio aukšto rezultato mūsų komanda nebuvo pasiekusi jau daugelį metų. Šis laimėjimas yra atkaklaus darbo, ryžto, komandinės vienybės ir siekio kelti sau aukštus tikslus rezultatas. Nuoširdžiai sveikiname mūsų sportininkus su pelnyta sėkme, dėkojame už puikius rezultatus bei mūsų gimnazijos vardo garsinimą respublikoje“, – pabrėžė „Žaliakalnio“ gimnazijos vadovai.
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