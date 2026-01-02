Oda kaip drobė: japoniškos tatuiruotės Lietuvoje

– Kodėl pasirinkote būtent japoniškų tatuiruočių kryptį?
– Tatuiruoju jau keturiolika metų, per savo karjerą esu išbandęs daugybę skirtingų stilistikų. Laikas ir patirtis parodė, kad būtent tradicinės – japoniškos old school ir tribal – tatuiruotės turi didžiausią išliekamąją vertę. Būdamos klasika, jos nepavaldžios laikui ir madai, o dėl atlikimo technikos atrodo išraiškingai ant kūno ir ilgai išlieka ryškios. Tradicines japoniškas tatuiruotes darau jau aštuonerius metus. Egzistuoja daugybė šio stiliaus taisyklių ir aiški struktūra – tam įvaldyti reikia daug metų studijų. Mane žavi, kad kiekvienas motyvas pasakoja tam tikrą istoriją ir turi savo prasmę. Tai didelės pagarbos verta stilistika.
– Ar yra konkrečių Japonijos meno tradicijų, kurios Jums artimiausios ar įkvepiančios?
– Mane labiausiai įkvepia bendra japoniško meno filosofija ir istorija. Japoniškos tatuiruotės kaip meno forma susiformavo Edo laikotarpiu, jos kilusios iš medžio raižinių (ukiyo-e) tradicijos. Jose daug dėmesio skiriama gamtai, mitologijai ir sezoniškumui. Kiekvienas elementas, motyvas, spalva ar kryptis turi simbolinę reikšmę – pavyzdžiui, pavasarį dažnai vaizduojamos sakuros, vasarą – bijūnai ar bangos, rudenį – krintantys klevo lapai, o žiemą – pušys ar bambukai. Tatuiruotėse dažni drakonai, reiškiantys jėgą ir išmintį, tigrai – apsaugą, feniksai – atgimimą, o chrizantemos ar lotosai – ilgaamžiškumą ir dvasinį tyrumą. Net žuvų (karpių) plaukimo kryptis turi savą prasmę. Pažįstant šiuos simbolius, iš tatuiruotės galima perskaityti daug daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
– Ar yra simbolių ar temų, kurių vengiate iš pagarbos tradicijai ar dėl asmeninių priežasčių?
– Nėra. Japoniškų tatuiruočių motyvų prasmės dažniausiai nėra tik juoda ir balta, todėl net velniai gali būti kaip saugotojai nuo blogio. Pavyzdžiui, oni – japoniškos mitologijos būtybė, dažnai vadinama demonu arba piktąja dvasia. Tradiciškai oni vaizduojami kaip dideli, raumeningi padarai su ragais, aštriais dantimis, ryškiomis veido spalvomis ir bauginančia išraiška. Tačiau oni tatuiruotė simbolizuoja apsaugą, teisingumą, drąsą ir vidinę kovą su savo demonais. Taigi dualumas labai dažnas ir svarbus japoniškų motyvų reiškinys.
– Kai klientai pageidauja Jūsų stiliaus tatuiruotės, kokie dažniausi jų prašymai?
– Dažniausiai klientai prašo tradicinių motyvų: karpių, drakonų, teatro kaukių, gyvačių ar kitų klasikinių simbolių. Anksčiau dažniau pasitaikydavo individualių motyvų be fono, tačiau dabar vis daugiau žmonių pribręsta išbaigtiems darbams – vadinamosioms rankovėms, visos nugaros, krūtinės, kojų tatuiruotėms ar net visam bodysuitui.
– Jūsų nuomone, kai žmonės renkasi tam tikro stiliaus tatuiruotes, ar tai mados klausimas, ar tikras susižavėjimas estetika ir kultūra?
– Manau, kiek žmonių, tiek ir priežasčių. Vieni susižavi mada, kiti tik išbandę skirtingas stilistikas atranda, kuri jiems artimiausia, o treti vertina tradicinių tatuiruočių istoriją ir kultūrą. Šias dažniausiai renkasi žmonės, vertinantys simboliką ir išliekamąją vertę, – jų motyvai nėra laikini, turi gilią prasmę ir stiprų vizualinį identitetą. Šiuolaikinės tatuiruotės taip pat gali būti prasmingos, tačiau jų vizualinė estetika dažnai būna momentinė – po penkerių ar dešimties metų ji gali atrodyti pasenusi. Tad, eksperimentuojant su naujomis stilistikomis, tik laikui bėgant išaiškėja, kurios iš jų išlaiko vertę.
– Kai kurios tatuiruočių mados ateina ir praeina. Kaip manote, kodėl taip nutinka?
– Kaip ir visur, čia veikia tam tikros tendencijos – keičiasi kartos, laikai, požiūriai. Žmogus iš prigimties nori atrasti ką nors naujo ir savito, todėl tiek meistrai, tiek klientai linkę eksperimentuoti, ieškoti naujų išraiškos formų. Vienos kryptys greitai praeina, kitos išlieka ilgiau. Vis dėlto manau, kad gera tatuiruotė nepavaldi madai. Jei meistras nuoširdžiai dirba ir kokybiškai atlieka savo darbą, jis visada turės savo klientų ratą. Šiame darbe labai aiškiai matyti įdėtas laikas, pastangos ir atsidavimas – kuo daugiau atiduodi, tuo sulauki stipresnio grįžtamojo ryšio.
– Ką Jums reiškia tatuiruotė – ar tai labiau menas, ar kūno puošmena?
– Manau, tatuiruotė yra viskas kartu – ir meno kūrinys, ir simbolis su prasme, ir tam tikra energija, kurią turi su savimi. Tai meno forma, turinti labai stiprią magiją. Ji gali būti saviraiškos forma, asmeninio gyvenimo žymė, talismanas ar net ritualas.
– Kaip manote, tatuiruotė priklauso menininkui ar klientui, kuris ją turi visą gyvenimą?
– Tatuiruotės dizainas yra meistro autorinis kūrinys, todėl visos teisės priklauso jam, tačiau pati tatuiruotė priklauso klientui. Kai žmogus ateina pas meistrą, jis patiki savo kūną – tai didelis pasitikėjimas, kurį labai vertinu. Nuo to momento, kai tatuiruotė baigta, ji priklauso klientui, o ne man. Kadangi jis turės ją visą gyvenimą, žiūriu į tai su didele atsakomybe. Tai bendras darbas ir abipusio pasitikėjimo rezultatas.
– Japonijoje tatuiruotės ilgą laiką buvo siejamos su jakudza ir nusikalstamu pasauliu. Ar, Jūsų manymu, šiandien požiūris keičiasi?
– Dėl istorinių priežasčių Japonijoje tatuiruotės vis dar laikomos tabu ir daug kur jas reikia slėpti. Kitose šalyse tatuiruotės yra visiškai natūralus reiškinys, o, pavyzdžiui, Lietuvoje vis dar pasitaiko kontroversiškų nuomonių. Vis dėlto man atrodo, kad požiūris pamažu keičiasi – naujoji karta žymiai atviresnė, daugiau keliauja, pažįsta pasaulį, o tatuiruotės vis labiau priimamos kaip meno forma, o ne nusikalstamo pasaulio simbolis.
– Nors tatuiruotės vis labiau priimamos, visuomenėje išlieka tam tikra stigma. Kodėl, Jūsų manymu, kai kurie žmonės žiūri į jas atsargiai ar su įtarumu?
– Dažnas faktorius yra amžius ir informacijos trūkumas. Vyresni žmonės kartais vis dar sieja tatuiruotes su kriminaliniu pasauliu, nes tiesiog nebuvo įpratę jų matyti kitame kontekste. Jiems tai gali atrodyti kaip kažkas pavojingo ar nepriimtino, nors šiandien tatuiruotės yra tiesiog saviraiškos forma. Reikia rodyti kokybiškus darbus ir supažindinti su tuo, kiek daug ilgametės patirties, profesinių įgūdžių ir žinių reikia šiam amatui. Lietuvoje tatuiruočių kultūra dar labai jauna – mūsų studija „Angis“ atsidarė prieš 23 metus ir yra viena seniausių šalyje. Objektyviai tai nėra ilgas laiko tarpas, todėl natūralu, kad visuomenė vis dar yra apsipratimo stadijoje. Vis dėlto manau, kad požiūris su metais keičiasi ir tampa atviresnis.
– Ar esate susidūrę su neigiamu jaunimo požiūriu?
– Ne, jaunimo – ne. Jaunesni žmonės dabar yra atviresni pasauliui ir lengvai pasiekia informaciją. Jie mato pasaulinius meno, muzikos, sporto ir kitų sričių atstovus su tatuiruotėmis, todėl tai jų nestebina, tai tampa natūralu, priimtina ir įdomu, net jei patiems ir neaktualu.
– Ar turite didesnių planų ar projektų, susijusių su tatuiruotėmis?
– Taip, šiuo metu studijoje testuojame naujas idėjas ir daug dirbame. Siekiame, kad mūsų studija taptų žinoma visame pasaulyje. Pas mus dirba profesionali komanda, atvyksta žymių meistrų iš užsienio, dalyvaujame įvairiose konvencijose. Kasdien stengiamės augti, rodyti savo darbus ir garsinti mūsų komandą tarptautiniu mastu.
