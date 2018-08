Šunį čempioną palaužė nuodai: po pasivaikščiojimo parke neišgyveno nė paros

Kaip portalui pasakojo rotveilerio Makso šeimininkas, greičiausiai jo augintinis apsinuodijo Karoliniškėse esančiame Pasakų parke.

"Maksas po pasivaikščiojimo prastai pasijautė praėjus maždaug dviem trim valandom. O kankinosi maždaug parą", – pirmadienio popietę kalbėjo itin sunkiai augintinio netektį išgyvenantis D. Rukšėnas. Jo augintinis buvo žinomas ir už Lietuvos ribų – jis pajėgdavo tempti džipus, lėktuvus, nutempė daugiau nei 6,8 t sveriantį karutį.

Anot vyro, jo augintiniui pasireiškė visi apsinuodijimo nuodais požymiai – šuo labai lakė vandenį, beveik nieko neėdė, vėliau iš įvairių kūno ertmių pradėjo tekėti kraujas. Netrukus šuo buvo paralyžiuotas.

"Mano šuo yra toks didelis ir jo maisto kiekiai yra tokie dideli, kad net jei ir parke būtų prarijęs pašteto gabaliuką su nuodais, būčiau tikrai to nepastebėjęs – to padaryti neįmanoma. Tačiau sakoma, kad dideli šunys nuo nuodų miršta per parą", – sakė vyras, paklaustas, galbūt jam teko savo akimis pamatyti viešose vietose išmėtytus pašteto gabaliukus su prismaigstytais nuodais. Apie tokią gyvūnų sostinėje tykančią grėsmę liepos mėnesį kalbėjo garsios fotografės Jurgos Anusauskienės sūnus Mindaugas Anusauskas. M. Anusauskas socialiniame tinkle "Facebook" tuomet rašė, kad senamiestyje, Mindaugo ir Kauno gatvių sankryžoje, buvo primėtyta pašteto gabalų su susmaigstytomis tabletėmis. Jų netrūko po namų langais, ant pievų.

"Augintinė Čilė, traukoma stiprių traukulių, stūgaujanti, besiveržiančiomis putomis iš burnos, buvo išvežta į kliniką", – rašė vaikinas. Anot jo, apsinuodijęs šuo greitai kvėpavo, nesiorientavo aplinkoje.

Sugraudino ne vieną

Socialiniame tinkle "Facebook" vilnietis D. Rukšėnas pasidalijo ne vienam gyvūnus mylinčiam žmogui ašarą išspausiančiu laišku. Juo per parą pasidalyta daugiau nei 1,6 tūkst. kartų, o sureagavo beveik 5 tūkst. žmonių.

"Vakar praradau savo berniuką, geriausią draugą, kompanioną, kuris visada džiaugdavosi, kai būdavo gerai ir kartu liūdėdavo, kai būdavo blogai, – apie tris metus augintą šunį rašė vyras. – Jau antra naktis, kai nemiegu ir negaliu nustoti verkti (nors tai nelabai vyriška) ir negaliu suprasti, kas atsitiko. Nuodai žiurkėms. Mačiau visą jo agoniją, jo kvėpavimas sustojo, širdis nustojo plakti mano rankose, paralyžiuoti raumenys atsipalaidavo, iš visur išbėgo kraujas ir aš uždengiau jo akis. Mano čempionas mirė mano glėby, tačiau kaip žiurkė. Negaliu pasakyti, ką padaryčiau tiems, kurie primėtė to š***. Nesakysiu, jūs to neverti."

Grėsmingai atrodžiusio šuns šeimininkas tikina, kad Maksas buvo šuo, kuris keitė požiūrį į "agresyvias" veisles, keitė požiūrį į nusistovėjusias taisykles ir keitė žmones, juos gydė ir padėjo jiems.

"Gyvenam valstybėje, kur šunų lojimas, kai jiems yra baisu arba jie džiaugiasi, yra nepriimtinas ir bet kokiais barbariškais būdais yra stengiamasi juos užčiaupti. Netgi atimant iš šeimininkų ir išvežant į prieglaudą. Gyvenam šalyje, kur nusipirkti nuodų yra legalu ir primėtyti jų, sumaišius su maistu, yra norma, nes pačių likimo valiai paliktos katės ir šunys bevalkataudami juos suės ir pastips, nes prieglaudos yra perpildytos. Žudyti žmones yra norma, ką jau kalbėti apie gyvūnus. Pasirodo antsnukiai reikalingi ne tam, kad šuo kam nors įkąstų, ne. Jie pas mus skirti tam, kad šuniukas pievoje nesugebėtų į burną paimti užnuodyto maisto ir nusibaigti. Dėkite savo šunims antsnukius ir kuo didesnius, kuo uždaresnius. Nes pas mus galima elgtis kaip nori. Šaudyti šunis, nuodyt juos, už lojimą išvežinėti į prieglaudas", – apmaudą liejo vyras.

Vyras portalui prisipažino svarstantis galimybę dėl gyvūno nunuodijo kreiptis į policiją.

Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnyje numatoma, kad žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 1,2 tūkst. eurų. Padarytas pakartotinai, nusižengimas užtraukia baudą nuo 1,2 tūkst. Iki 1,75 tūkst. eurų. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo 300 iki 1,75 tūkst. eurų. Pakartotas nusižengimas užtraukia baudą nuo 1,75 tūkst. iki 2,3 tūkst. eurų.