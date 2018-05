J. White'o koncertas Lietuvoje – be išmaniųjų telefonų

Balandį apsėstas rokenrolo mokslininkas pradėjo didžiules gastroles JAV ir Europoje. Jose pristato trečią solinį albumą „Boarding House Reach“ ir geriausią savo muzikos katalogą. Kritikai jį vadina drąsiausiu ir labiausiai eksperimentiniu jo karjeroje. J. White‘as tikrai nebijo drąsių ir novatoriškų sumanymų. Štai dešimt išmintingų muzikanto minčių apie technologijas ir ryšį su klausytojais.

1. „Aš vis dar neturiu telefono. Nenoriu jam vergauti. Jei turėčiau, jis užimtų visą mano dieną. Mano gyvenime vyksta daugybė nuostabių dalykų, nenoriu jų pražiopsoti spoksodamas į telefono ekraną. Noriu turėti laiko pažiūrėti pro langą. Juk būtent tada ateina geriausios idėjos.“

2. „Noriu, kad žmonės gyventų čia ir dabar. Juokinga, kad lengviausias būdas tapti maištininku – tai paprašyti žmonių išsijungti telefonus.“

3. „Tikiuosi, kad tai bus lyg meninis sumanymas. Noriu žmones nustebinti. Būtų įdomu, jei žmonės tik atėję sužinotų, kad telefonus reiks sudėti į specialius dėklus. Daugeliui tai pasirodytų smagu, kiti turbūt supyktų ir prašytų grąžinti pinigus. Man nebaisu būti bandomuoju triušiu.“

4. „Nuėję į kiną žmonės išsijungia telefonus. Nueini į simfoninį koncertą – jokių telefonų. Bažnyčioje – jokių telefonų. Daugybėje vietų mums tai įprasta. Tai pabandykim tą patį ir roko koncerte – pažiūrėsim, kas bus.“

5. „Kai kuriems muzikantams tai nesvarbu, bet man publika pasako, ką daryti. Aš neturiu išankstinio dainų sąrašo. Nekartoju tų pačių dalykų, kuriuos jau sakiau praeitą vakarą. Todėl man sunku groti, jei jie neatiduoda man tiek pat energijos, kiek aš jiems.“

6. „Man labai svarbus ryšys su publika, kaip kokiam stand-up komikui. Jei pabaigiu dainą ir lieka tik nejauki tyla, tada nežinau, ko imtis. Ar man groti sunkesnę dainą, ar greitesnę? O gal akustinę? O gal man tiesiog išeiti? Aš galiu išeiti! Man patinka suprasti publikos reakciją. Ar jūs tikrai taip jaučiatės, ar jūs tiesiog abejingi ir nekreipiate dėmesio, nes... susirašinėjate telefonu?“

7. „Jei tau telefonas toks svarbus, kad negali be jo ištverti net dviejų valandų, tai tada jau nežinau... Gal vertėtų apsilankyti pas psichologą.“

8. „Švaistau savo laiką grodamas žmonėms, kurie net nebesugeba paploti, nes vienoje rankoje laiko gėrimą, o kitoje – telefoną.“

9. „Žmonės man klijuoja įvairias etiketes. Jie įsivaizduoja, kad aš senamadiškas keistuolis. Bet galėčiau pagroti daugybę dalykų, kurie parodytų, kaip jie klysta. Aš visiška to priešingybė. Turėtų būti naujas pažangus būdas žvelgti į ateitį. Nesakyti „o, kaip buvo puiku praeityje“, bet sakyti „šitie išmanieji telefonai yra puikus išradimas, pasinaudokim jų privalumais, bet neleiskim, kad jie okupuotų visą mūsų gyvenimą.“

10. „Noriu palaikyti apčiuopiamų, gražių, jausmingų dalykų atgimimą, o ne tiesiog pasiduoti skaitmeniniam amžiui. Bet kai pasakoju apie tai žmonėms, jie sako: „O taip, suprantu, ką turi galvoje“, ir toliau spokso į savo telefonus.“

Istorinis Jacko White‘o koncertas Vilniuje suplanuotas spalio 4-osios vakarą. Sistema bus gan paprasta, bet efektinga. Atėjusių į koncertą bus paprašyta telefoną ir kitus filmavimo įrenginius įdėti į specialų „Yondr“ dėklą. Koncerto metu savo telefonu galėsite pasinaudoti išėję tik į tam tikrą erdvę arenoje.

Panašių veiksmų jau ėmėsi ir Kanye Westas ir komikas Chrisas Rockas. Tačiau tai pirmosios pasaulyje tokio masto gastrolės be telefonų. Muzikos tinklalapio „Consequence of Sound“ žurnalistai jau apsilankė viename pirmųjų šio turo koncertų Niujorke: „Užrakinęs telefoną mažame žaliame dėkle, pasijunti toks tyras. Žydri ekranėliai nebegadino scenos vaizdo, o ir kiekvienas žmogus buvo priverstas pamiršti apie savo elektroninius prietaisus. Be to, visas telefonų užrakinimo ir atrakinimo procesas vyko labai lengvai, tad visiškai nesulėtino patekimo į koncertą.“

Kalbindamas J. White‘ą, legendinės grupės „Metallica“ būgnininkas Larsas Ulrichas sakė: „Sunku patikėti, kad žmogus, kuris tave gerbia ir yra tavo muzikos fanas, nepalaikytų tokios idėjos.“