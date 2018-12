Prieš šventes suaktyvėjanti karpių prekyba: kas svarbiausia renkantis žuvį?

Skrostas ar gyvas?

Gyvūnų apsaugos organizacijos „Tušti narvai“ atstovo Mykolo Šermukšnio nuomone, jei gyvomis žuvimis prekiauti apskritai nėra etiška, tai šventiniu laikotarpiu, išaugus karpių paklausai ir atitinkamai – pasiūlai, ši problema tampa itin opi.

„Akvariumuose pardavinėjami gyvi karpiai ne visada laikomi humaniškomis sąlygomis. Ypač prieš šventes, kai jų paklausa išauga, žuvys neretai laikomos vandens talpykloje, kur jų kiekis būna per didelis, dėl to jos susižaloja ar dūsta pritrūkę deguonies. Taip laikomos žuvys kankinasi, o pirkėjai neretai jas įsigyja jau leisgyves. Be to, žuvis kankinama ir laikant ją nupirktą maišelyje. Todėl, jei vartojame žuvį, mažiausia ką galima padaryti – rinktis ją išskrostą“, – sako M. Šermukšnis.

Tvariai užaugintas, lietuviškas karpis

Anot jo, pirkėjai taip pat turėtų pasidomėti, kur ir kaip užaugintas jų vartojamas produktas. Todėl prasidėjus advento laikotarpiui, kurio metu išauga šviežio karpio paklausa, „Lidl“ kviečia pirkėjus atkreipti dėmesį į gyvūnų, šiuo atveju karpių, gerovę, ir pirkėjams siūlo Lietuvoje, Raseinių rajono tvenkiniuose atsakingai ir tausiai užaugintą šviežią karpį.

„Nuo pat mūsų veiklos Lietuvoje pradžios mes nepardavinėjome gyvų karpių, nes vadovaujamės gyvūnų gerovės ir tausios žuvininkystės principais. Mūsų pirkėjams prieinamas karpis auginamas Lietuvos žuvininkystės ūkyje, turinčiame ilgametes tradicijas bei taikančiame natūralius ir humaniškus veisimo metodus, kur karpiai auginami jų rūšiai pritaikytomis sąlygomis ir laisvai plaukioja tvenkiniuose“, – sako „Lidl Lietuva“ kokybės užtikrinimo departamento atstovas Karolis Lebednikas.

Ekspertas priduria, kad pirkti jau skrostą žuvį kur kas labiau apsimoka. Pasirodo, jog patiems namuose ją išpjaustant, išmetame pusę ar daugiau jos svorio, todėl perkant ją jau išdarinėtą – pirkėjas moka tik už vartoti skirtą produktą.

Pakuotė natūraliai išlaiko šviežumą

K. Lebednikas taip pat pastebi, kad pirkėjai neretai klaidingai mano, kad gyva žuvis yra šviežesnė už ką tik išskrostą ir skuba šį mitą paneigti. Visiems žinoma, kad supakuota produkcija yra apsaugota nuo pažeidimų, prisilietimų ir bakterijų transportavimo bei laikymo prekybos vietoje metu. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad į vakuuminę pakuotę supakuota vos išpjaustyta žuvis ilgiau išlieka šviežia nenaudojant papildomų priedų ar konservantų.

„Iš vakuuminės pakuotės pašalinamas oras, taigi, sumažėja deguonies kiekis. Dėl to produkto gedimą lemiantys mikroorganizmai nebegali daugintis. Tokioje pakuotėje išsaugoma šviežios žuvies struktūra, tad atitinkamai ir skonis bei kokybė“, – sako K. Lebednikas.

Itin svarbus transportavimo būdas

Produktų gedimą skatina ne tik oro, bet ir temperatūros pasikeitimai. Šviežios žuvies, kaip ir kitų „Lidl“ šviežių produktų kokybė užtikrinama palaikant stabilią temperatūrą kelionės nuo gamintojo iki parduotuvių lentynų metu. Tai garantuoja nenutrūkstama šalčio grandinė.

„Norint užtikrinti žuvies šviežumą ir kokybę visos jų kelionės metu – nuo Lietuvos augintojo iki mūsų parduotuvių – palaikome vienodai vėsią temperatūrą. Net mūsų parduotuvės suprojektuotos taip, kad darbuotojai kuo greičiau galėtų pervežti produktus iš šaldytuvo į vėsinamas prekybos salės lentynas. Taigi, vos pagautas, tik išskrostas lietuviškas karpis yra supakuojamas į vakuuminę pakuotę ir nepertraukiamoje šalčio grandinėje pasiekia parduotuvės lentynas. Todėl pirkėjams į rankas patenka itin šviežias produktas“, – sako K. Lebednikas.

Šviežią lietuvišką karpį visose „Lidl“ parduotuvėse pirkėjai ras nuo gruodžio 6 d.