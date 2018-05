Septyni patarimai, kaip sumažinti maisto atliekų kiekius namuose

Lietuvoje auga susidomėjimas tausojančio vartojimo tendencijomis ir didėja pirkėjų sąmoningumas, tačiau statistika rodo, kad į sąvartynus per metus vis dar iškeliauja daugiau kaip 100 tūkst. tonų maisto. Aplinkos ministerijos duomenimis, maisto ir virtuvės atliekos per metus sudaro apie 12 proc. viso atliekų kiekio. Skaičiuojama, kad vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai per metus išmeta apie 50 kg maisto. Tačiau praktika rodo, kad pakeitus įpročius galima net tik sumažinti išmetamo maisto kiekį, sutaupyti pinigų, bet ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.