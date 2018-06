Nuo karščio lietuviai ginasi veganiškais ledais

Prekybininkų teigimu, šiltomis dienomis ledų porcija susivilioja dažnas lietuvis. Be to, ieškoma kuo įvairesnių ledų rūšių ir vis daugiau žmonių jų pasirinkimą derina atsižvelgdami į sveikos mitybos principus.

Prekybos tinklo IKI viešųjų ryšių vadovės Bertos Čaikauskaitės teigimu, vasariški savaitgaliai dar kartą parodė, kad lietuviams ledai karštuoju metų laiku yra nepakeičiamas gardumynas. Vis tik, pasak prekybos tinklo atstovės, ledų pardavimo piko dar laukiama vasarą, kuomet šalį užklumpa dar kelios karščio bangos. Būtent tada ledų pardavimai ir būna didžiausi.

„Praėjusiais metais didžiausia ledų paklausa pasižymėjo liepos mėnuo, tačiau aktyviausias pardavimų laikotarpis kiekvieną vasarą gali gerokai skirtis. Didžiausią įtaką ledų pardavimams, be abejo, turi orai. Kuo jie šiltesni ir kuo ilgiau tokie išsilaiko, tuo ir ledų nuperkama daugiau“, – sako B. Čaikauskaitė.

Prekybos tinklo atstovės teigimu, nors populiariausi šiuo metu išlieka plombyro ledai vafliniuose puodeliuose, tačiau lietuviai noriai ragauja ir įvairias naujoves bei renkasi maistiniu požiūriu naudingesnius, saldiklių neturinčius ar specifinėms dietoms tinkamus ledus.

„Bendra tendencija, kuomet gyventojai skiria vis daugiau dėmesio savo mitybai ir vartojamiems produktams, atsispindi ir ledų paklausoje. Pirkėjai noriai renkasi ledus praturtintus baltymais, su natūralia uogiene, be saldiklių ar pridėtinio cukraus. Taip pat vis daugiau gyventojų ieško ledų be gyvūninės kilmės pieno. Ledai iš sojų, migdolų ar kokoso pieno tampa vis populiaresni, o netoleruojantys laktozės pirkėjai renkasi ledus be šio pieno cukraus“, – sako B. Čaikauskaitė.

Lietuviai Italijoje gaminamus šios rūšies ledus noriai renkasi visų trijų skonių – tiramisu, stratičelos ir citrinų sorbeto.

Anot B. Čaikauskaitės, lietuviai egzotiškesnio skonio ledus renkasi ne tik pagal jų sudėtį ar maistines savybes, bet ir unikalų skonį. Pakeliavę po užsienį tautiečiai neretai ieško ir svečiose šalyse atrastų ledų rūšių, rašoma pranešime spaudai. Pavyzdžiui, žymieji klasikiniai itališki ledai tik pasirodę tinklo parduotuvių lentynose iš karto sulaukė susidomėjimo. Lietuviai Italijoje gaminamus šios rūšies ledus noriai renkasi visų trijų skonių – tiramisu, stratičelos ir citrinų sorbeto.

„Pastebime, kad itin karštomis dienomis daugiau nuperkama ir vaisinių – sorbeto bei šerbeto – ledų. Tuo metu šventinėmis dienomis pirkėjai dažniau renkasi ledus didesnėse šeimyninėse pakuotėse, tačiau populiarūs išlieka ir įvairių rūšių ledai porcijomis“, – pasakoja B. Čaikauskaitė.

Ledus pagal jų sudėtį ir gamybos būdą įprasta skirstyti į grietininius, pieniškus, vaisinius, sorbetą ir šerbetą, plombyrą bei jogurtinius. Plombyras – patys riebiausi ledai, kurių sudėtyje yra ne mažiau 12 proc. pieno riebalų. Šiek tiek liesesni yra grietininiai, o ženkliai mažiau pieno riebalų turi pieniški ledai. Vaisiniai ir sorbeto ledai yra be pieno riebalų, o šerbeto leduose jų kiekis paprastai siekia vos 2–4 proc.