Ministerija: Lietuva nesidera dėl Astravo AE elektros

„Dar gerokai iki Astravo AE darbo pradžios bus parengtos ir patvirtintos konkrečios administracinės ir reguliacinės priemonės, kurios neleis tiesiogiai į Lietuvos, o kartu ir visos ES rinką, patekti elektrai iš Baltarusijos. Dėl to jokių abejonių neturėtų kilti. Be to, pagal dabar galiojančius susitarimus tarp Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių, jose prekiauti trečiosiose šalyse pagaminta elektra galima tik per Lietuvą“, – ministerijos poziciją BNS perdavė ministro atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė.

Seimas pernai birželį įstatymu įtvirtino, kad Astravo AE yra nesaugi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai. Vyriausybė pernai rugsėjį pritarė planui, kaip blokuoti Astravo AE elektros importą - ketinama riboti jos pralaidumus su Baltarusija, ją apmokestinti, siūloma uždrausti Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei teikti paslaugas Baltarusijai.

Buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas mano, kad nepaisant įstatymo, nėra jokių kliūčių elektrai iš Astravo AE tekėti į Lietuvą.

„Pirmiausia, tą elektrą pardavinės ne Astravo atominė elektrinė, o perpardavinėtojai, taigi tarpininkai. Šie dalį elektros įsigis kur nors Krasnojarske, dalį – Astrave, kitą dalį – iš hidroelektrinių. Elektronų niekas neatskirs, ir nebus jokio pagrindo nepirkti elektros iš šio tarpininko“, – portalui 15min.lt sakė A. Sekmokas.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo tinklą valdančios bendrovės „Litgrid“ vadovas Daivis Virbickas 15min,kt tvirtino, kad jokie tarpininkai negalės parduoti Astravo AE elektros, nes į šalį importuojama elektra turi būti parduodama tik per biržą, o joje draudžiama parduoti Astravo elektrinės elektrą.

Energetikos viceministrė Lina Sabaitienė taip pat tvirtino, kad komerciniais tikslais elektra į Lietuvą esą nepateks – tik tranzitu į Kaliningradą.

Baltarusijos energetikos viceministrė Olga Prudnikova trečiadienį pareiškė, kad šalis derasi su kaimynėmis dėl elektros tiekimo iš Astravo AE. Baltarusija planuoja pirmąjį reaktorių įjungti 2019-ųjų viduryje, o antrąjį - po metų.

„Derybos vyksta iškart keliomis krytimis su visomis bendradarbiavimo partnerėmis, kaimynėmis“, – naujienų agentūra „Interfax“ cituoja O. Prudnikovą.

Ji taip pat pabrėžė, jog dabar Baltarusija tiekia elektrą Lietuvai - eksportas nuo šių metų pradžios viršijo 700 mln. kilovatvalandžių (kWh).

Lietuva yra pagrindinė už 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos jėgainės kritikė – jos teigimu, jėgainė netoli Vilniaus statoma nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.

Branduolinė jėgainė Baltarusijoje statoma Gardino srityje, netoli Astravo miestelio, vos už 23 kilometrų nuo Lietuvos. Joje bus įrengti du rusiško VVER projekto reaktoriai, kurių kiekvieno galia - 1200 megavatų. Projektą finansuoja Rusijos vyriausybė, jį įgyvendina Rusijos valstybinė branduolinė energetikos korporacija „Rosatom“.