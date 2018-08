Nemuno žiede padangas svilins dėl sergančių vaikų

Kilnus tikslas

Antrus metus organizuojamo renginio #All United by Meltlitta renginio idėja gimė šonaslydžio komandos "Pedal to da metal" (PDM) nariams.

"Svarbiausias dalykas, dėl ko sportininkai jungiasi prie iniciatyvos – tai noras padėti vėžiu sergantiems vaikams. Praėjusiais metais apsilankymas Santaros klinikose smarkiai sukrėtė – kelias dienas negalėjome atsigauti. Bandyti sveikti tarp baltų palatos sienų yra psichologiškai sunku, vyresnius vaikus, geriau suprantančius, kas vyksta, labai paveikia palatos draugo būklės pablogėjimas ar išėjimas. Tas apsilankymas kartu atvėrė akis, kaip svarbu yra kiekvienam prisidėti, palengvinti vaikų kovą su vėžiu", – pasakojo G.Mocekainis.

Pasak organizatorių, apsilankymas Santaros klinikose padėjo šonaslydininkams dar geriau suvokti, kad laikas, skiriamas iniciatyvai įgyvendinti, nėra švaistomas veltui, o ir kiekvieno sportininko pagalba yra ypač svarbi.

Praėjusiais metais renginyje dalyvavo 24 Lietuvos driftyo semipro ir pro lygų lenktynininkai. Renginio iniciatoriai pripžino, kad toks sportininkų susidomėjimas privertė nustebti. "Nesitikėjome, kad kalbindami prisijungti prie inciatyvos sulauksime tokio didžiulio šonaslydininkų palaikymo – sportininkai iškart sutikdavo dalyvauti. Jie savanoriškai skyrė savo laiką ir techniką kilniam tikslui, net paruošė vaikams dovanų nuo komandų – muilo burbulų, žaidimų, specialių kėdučių ir staliukų rinkinį, kurie po to iškeliavo į Santaros klinikas", – džiaugiasi PDM komandos narys Vytautas Čaplikas.

Draugų pagalba

Lenktynininkai dažnai teigia, kad sunkiems posūkiams įveikti reikia greičio, tačiau kovojant su sunkia onkologine liga vien greičio nepakanka – reikia ir draugų pagalbos.

Vos per dvi renginio valandas buvo parduota 110 "drift taxi" kuponų ir surinkta rekordiška suma – 3 114,48 eurų.

"Šį suma yra analogiška 1,5 mėnesio vėžiu sergančiam vaikui gydyti Šveicarijoje. Manome, kad praėjusių metų finansinė parama buvo reikšminga. O štai patiems sportininkams dar daugiau davė emocinis įsitraukimas į #All United iniciatyvą – šonaslydininkai parodė, kad gali susiburti kilniam tikslui. Augame ne tik kaip sportininkai, bet ir kaip automobilių sporto bendruomenė", – džiaugiasi V.Čaplikas.

Visos renginio metu surinktos lėšos šiais metais bus skiriamos Šeimos namų projektui.

"Labai džiaugiamės, kad prie mūsų iniciatyvų lenktynininkai prisijungia jau nebe pirmus metus. Šis renginys skatina automobilių bendruomenę ne tik ateiti ir prisidėti prie Šeimos namų projekto, bet ir atkreipti dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria sunkiai sergančio vaiko šeimos. Tai yra didžiulė pagalba – kartu kovoti su onkologine liga tampa lengviau", – gražia draugyste džiaugiasi "Mamų unijos" vadovė Eglė Mėlinauskienė.

Įvairi programa

Rugpjūčio 15 d. žiūrovams žadamas puikus reginys: iš ryto vyks treniruotės, o vėliau – poriniai važiavimai, automobilių paradas. Bus galima iš arti apžiūrėti automobilius, pasimatuoti šonaslydininko sėdynę. Po pertraukos lankytojų laukia ilgi traukinukai, šokiai su kardais, tad nestigs ir kvapą gniaužiančių, ir gerų kadrų vertų momentų. Renginys tikrai turi sudominti tikrą automaną.

Diena verta ne tik automobilių, bet ir motociklų mėgėjų dėmesio! PDM komanda atskleidė, kad šiemet prie All United prisijungia ir Utena Stuntriders motoakrobatai, kurie šį pavasarį Jungtiniuose Arabų Emyratuose pagerino Guinnesso rekordą! "Labai apsidžiaugėme, kai uteniškiai iškart sutiko prisijungti. Tai ne tik parodo, kad sportininkams svarbu padėti vėžiu sergantiems vaikams, bet ir papildo renginį, kadangi į pasirodymus įtraukiame ir motociklus", – komentuoja G.Mocekainis ir užsimena, kad žiūrovų šiame pasirodyme laukia intriga.