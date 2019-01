Dakaro karštinė prasideda: sportininkai mėgins išvengti „fesh-fesh“ spąstų

Būtent šiame etape sportininkams teks susidurti su fesh-fesh reiškiniu. Tai itin smulkios frakcijos dykumų smėlis, neretai ilgam įklampinantis sportininkus. Motociklininkai pasakojo, jog kartais tenka net žiaugčioti nuo šių dulkių, patenkančių į smulkiausius tarpelius.

B. Bardauskui smulkūs smėlis nėra naujiena. Praėjusių metų Dakaro ralyje jis Peru kopas išmaišė su dideliu malonumu. Šiemet Dakare smėlis ir kopos sudarys net 70 proc. greičio ruožų.

„Nuostabiai jaučiamės. Pažiūrėkite, kiek aplinkui daug lietuviškai kalbančių žmonių“, – prieš startą juokavo B. Bardauskas šalia kito Lietuvos motociklininko Arūno Gelažninko.

Abu lietuviai šioje Dakaro karštinėje važiuoja skirtingose kategorijose. A. Gelažninkas startuos įprastame ralio reide, kai B. Bardauskas varžysis „Original by Motul“ klasėje. Tai vienišų herojų klasė, per visus dešimt Dakaro etapų turėsianti išsiversti be techninės pagalbos. Padėti galės tik tie patys vienišiai.

„Ąžuolas Team“ narė Marija Dubickienė sakė, jog šiandien visa komanda kėlėsi 4 valandą ryto. B. Bardauską ir kitus ekipos narius palaiko ir žinoma keliautoja, rašytoja Eglė Gerulaitytė.

Iki pirmojo greičio ruožo sportininkai važiuos 247 km plentu, o vėliau prasidės 84 kilometrų ilgio lenktynės.

„Artėjame prie pirmojo greičio ruožo ir netrukus prasidės įdomybės“, – kalbėjo gerai nusiteikęs B. Bardauskas.