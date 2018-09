D. Trumpo kandidatui į Aukščiausiojo Teismo teisėjus mesti nauji kaltinimai

Jie dar apsunkins respublikonų pastangas užsitikrinti B. Kavanaugh paskyrimą, dėl kurio dar visai neseniai praktiškai nebūta abejonių.

Nauji įtarimai dėl nederamo seksualinio elgesio jaunystėje B. Kavanaugh prislėgė jam rengiantis dramatiškam posėdžiui Senate, kuriame jis aiškinsis dėl vienos universiteto profesorės anksčiau jam mestų kaltinimų lytiniu smurtu.

Senato demokratai šiuo metu aiškinasi naujus kaltinimus, kuriuos kandidatui į Aukščiausiojo Teismo teisėjus metė 53 metų Deborah Ramirez (Debora Ramires). Kaip rašo „The New Yorker“, moteris tvirtina, kad praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje per koledžo vakarėlį Jeilio universitete B. Kavanaugh prieš ją apsinuogino, prikišo jai prie veido savo genitalijas ir privertė jas liesti be jos sutikimo.

B. Kavanaugh tai kategoriškai paneigė ir sakė, jog tai yra „paprasčiausias šmeižtas“.

„Anuomet mane pažinoję žmonės žino, jog to nebuvo, ir tai pasakė“, – rašoma konservatyvių pažiūrų teisėjo išplatintame pareiškime.

D. Ramirez paragino Federalinį tyrimų biurą (FTB) ištirti jos minimą incidentą. Analogišką raginimą kiek anksčiau išsakė ir universiteto profesorė Christine Blasey Ford (Kristin Bleisi Ford), tvirtinanti, jog patyrė B. Kavanaugh seksualinę prievartą, kai jie dar buvo paaugliai. Demokratų partijos įstatymų leidėjai palaiko šį moterų raginimą.

Po maždaug savaitę trukusio spaudimo ir derybų Ch. B. Ford, kuriai dėl grasinimų mirtimi teko išvykti iš savo namų Kalifornijoje, galiausiai sutiko ketvirtadienį liudyti Senate, prezidentui keliskart viešai suabejojus jos patikimumu.

B. Kavanaugh, griežtai neigiantis kaltinimus lytiniu smurtu, sakė, jog nori kiek įmanoma greičiau duoti parodymus, kad apsigintų nuo Ch. B. Ford kaltinimų, esą jis 9-ame dešimtmetyje užpuolė ją per paauglių vakarėlį vienuose namuose Montgomerio apygardoje šalia Vašingtono.

Kaip rašo „The New York Times“, federalinis teisėjas turi 1982 metų vasaros kalendorių, esą įrodantį, kad jo didžiąją laiko dalį nebuvo mieste ir kuriame nėra jokių užrašų apie minimą vakarėlis. Jis žada pateikti jį senatoriams.

Teisėjas ir Ch. B. Ford liudys atskirai. Pirmiausia savo versiją pateiks profesorė, o tada parodymus duos teisėjas, informavo Senato Teismų komitetas.

Senatorė Dianne Feinstein (Dajan Feinstein), aukščiausio rango demokratė Teismų komitete, paragino sustabdyti B. Kavanaugh skyrimo procesą pasirodžius naujiems įtarimams.

„Prašau nedelsiant atidėti visas tolimesnes procedūras, susijusias su Bretto Kavanaugh paskyrimu“, – rašoma senatorės pareiškime.

„Taip pat prašau perduoti naujausius kaltinimus dėl nederamo seksualinio elgesio tirti FTB ir raginu jus prisijungti prie mūsų prašymo Baltiesiems rūmams pavesti FTB ištirti Christine Blasey Ford kaltinimus bei šiuos naujus kaltinimus“, – priduriama jame.