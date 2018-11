Mokyklose atsiras daugiau kūno kultūros pamokų?

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė sako, kad jaunesniesiems moksleiviams, vietoj esamos vienos kūno kultūros pamokos per savaitę, žadamos dvi, o vyresniesiems – vietoj dviejų pamokų per savaitę, ketinama skirti tris fizinio lavinimo pamokas. Be to, ministerija žada pagerinti šių pamokų patrauklumą moksleiviams.

„Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu siekiame peržiūrėti fizinio lavinimo pamokų metodikas, turinį, taip pat skirti dėmesio mokytojų rengimui“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Sveikatos apsaugos ministerijoje teigė J. Petrauskienė

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tvirtina, kad vis mažesnis mokyklinio amžiaus vaikų aktyvumas skatina ir sergamumą įvairiomis ligomis.

„Situacija nėra gera, nes vaikų sveikatos būklė blogėja. Pavyzdžiui, sergamumas II tipo cukriniu diabetu per 15 metų tūkstančiui gyventojų padidėjo nuo 1,7 proc. iki 4,3 proc.“, – žurnalistams sakė A. Veryga.

Pirmadienį jaunimo judrumo problematiką ministrai aptarė su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidente Daina Gudzinevičiūte.

Ministro teigimu, kuo vyresni vaikai, tuo jie mažiau fiziškai aktyvūs, o to pasekmės gali būti įvairios – nuo psichinių sutrikimų iki lėtinių infekcinių ligų.

Be to, A. Veryga akcentuoja, kad vis daugėja ir nutukusių bei viršsvorį turinčių vaikų.

„Jeigu prieš 15 metų didžiavomės, kad esame liekni, tai dabar vejamės tas šalis, kurios yra gerovės šalys. Turime žiūrėti ne tik į tai, ką skaniau suvalgyti, kokią kompiuterinę techniką turėti. Turime rūpintis ir vaikų fizine sveikata“, – tvirtino sveikatos apsaugos ministras.

LTOK vadovė Daina Gudzinevičiūtė teigiamai atsiliepė apie projektą „Olimpinė savaitė“, jis sutraukė 12 tūkst. vaikų visoje šalyje.

„Projektas užpildė pradinukų spragą, jie anksčiau nebuvo įtraukti į mūsų veiklas“, – žurnalistams sakė D. Gudzinevičiūtė.

Olimpinė čempionė įsitikinusi, kad sportas gali padėti spręsti ne tik jaunimo fizinio judrumo, bet ir socialines problemas, viena iš jų – patyčios.

„Olimpinė savaitė“ – bendras Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų bei LTOK organizuojamas projektas, jo tikslas – skatinti jauniausiųjų moksleivių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną. Mokytojams šis projektas leidžia įgyti daugiau patirties, kaip kūno kultūros pamokas vesti įdomiau ir inovatyviau.