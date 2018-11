I. Zasimauskaitė: per šventes ketinu nustebinti ir padovanoti šį tą rankų darbo

Atlikėja pasakojo – jai brangiausios moters įprotis yra susijęs su kalėdinėmis dovanomis artimiesiems. „Daugelis jau iš anksto žino, kokios dovanos sulauks iš mano mamos“, – su šypsena patikino I. Zasimauskaitė.

Šįmet tai greičiausiai bus bilietai į gruodžio 23 d. Vilniaus „Compensa“ arenoje rengiamą įspūdingą „Enyjos dainų Kalėdinis koncertas“, kuriame nepakartojamų unikaliosios atlikėjos Enya dainų repertuarą atliks geriausių Lietuvos atlikėjų komanda – garsi dainininkė bei televizijos projektų dalyvė Rūta Ščiogolevaitė, džiazo atlikėja, 2011 metais taip pat atstovavusi Lietuvą Eurovizijoje Evelina Sašenko, šviesiausios karmos bei angeliško balso Vaida Genytė ir daugelio projektų dalyvė, „69 danguje“ grupės solistė Karina Krysko.

„Žinoti, į kokį renginį šįmet ji pakvies artimuosius, galima tik nuspėti, bet kadangi Enijos koncerte skambės ir mano balsas, tikėtina, jog sau brangius žmones salėje išvysiu“, – svarstė I. Zasimauskaitė. Atlikėja su šypsena pridūrė iš mamos sulaukianti kitokios dovanos – kvietimų apsilankyti masažų salonuose. Pasilepinimui skirtas procedūras Ieva ir pati dovanoja mamai.

„Bet šįmet ją ketinu nustebinti ir padovanoti šį tą rankų darbo“, – sakė pašnekovė.

Jos namuose šeima įprastai rengia Šv. Kūčių vakarienę, o per Kalėdas būna aplankomi tėvai. Čia visada puošiama ir eglutė.

„Enyjos vokaliniai sugebėjimai stulbinantys, todėl koncerto, kuriame perteiksime ryškiausius jos kūybos kūrinius, tikrai laukiu“, – kalbėjo I. Zasimauskaitė.

Enya yra viena populiariausių Airijos atlikėjų pasaulyje, kuri beveik nekoncertuoja, todėl jos angelišką balsą ir giesmes primenančius kūrinius galima išgirsti tik klausantis įrašų. Tačiau per Šv. Kalėdas vyksta neįtikėtini dalykai ir vienas jų nutiks Lietuvoje – Enya kurtos ir išskirtinius balsus turinčių Lietuvos solisčių atliekamos dainos skambės didžiojoje mūsų šalies scenoje.

Dėl noro sukurti šventinę atmosferą ir į sceną perkelti kuo daugiau garsiosios Enya mistiškumo bei paslaptingumo, į šį koncertą bus parduota tik 2300 bilietų. Todėl neabejojama, kad pasiklausyti ypatingo pasirodymo galės ne visi norintys. Kartu su solistėmis scenoje pasirodys maestro dirigentas Donatas Katkus bei jo vadovaujamas Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, padėsiantis atskleisti stebuklingą dainų skambesį.

Originalios muzikos ir „Enyjos Kalėdinis koncertas“ aranžuočių autoriai yra muzikos prodiuseris, atlikėjas Linas Adomaitis bei kompozitorius Jievaras Jasinskis. „Enyjos Kalėdinis koncertas“ suteiks peno ne tik ausims ar sielai, bet ir akims. 100 kvadratinių metrų LED ekrane žiūrovai išvys kiekvienai dainai sukurtas originalias vaizdo vizualizacijas, kurias montavo ir kūrė žymi režisierė Jurga Naraškevičiūtė.

Prie užburiančių bei puikiai kalėdinius Enya kūrinius papildančių vaizdų prisidės ir išskirtinis dainininkių stilius – juo rūpinasi žinoma Lietuvos dizainerė Daiva Urbonavičiūtė. Kiekvienai solistei yra siuvamos išskirtinio dizaino suknelės.

Vienu metu scenoje pasirodysiantys daugiau nei 40 profesionalių atlikėjų. Vaizdo efektai, kiekvieno muzikos instrumentų įgarsinimas ir specialiai šiam šou atrinktas Enya dainų repertuaras suteiks geriausias emocijas, pasitinkant gražiausią metų šventę – Šv. Kalėdas.

„Kalėdiniame Enyjos Dainų koncerte“ skambės dainos: „Fairytale“, „Caribbean Blue“, „Flow Sail Away“ (Orinocco Flow), „Book Of Days“, „Celts“, „Only Time“, „Anywhere Is“, „Only If“, „Floras Secret“, „Amarantine“, „Watermark“, „Boadicea“, „Silver Inches“, „Sun In The Stream“, „Angels“, „On My Way Home“, „I Want Tomorrow“, „China Roses“, „May It Be“, „A Day Without The Rain“, „One by One“.

1980 m. muzikinę karjerą pradėjusi Enya (Eithne Ní Bhraonáin) visame pasaulyje išgarsėjo savo unikalaus skambesio dainomis, kuriose girdimi folk bei sintezuotų fonų ir klasikinių motyvų garsai. Ji yra daugiausiai albumų parduodanti atlikėja Airijoje, keturis kartus nominuota „Grammy“ apdovanojimui bei Oskarui.

Nepraleiskite progos Lietuvoje, gyvai išskirtinėje erdvėje išgirsti nuostabias Enya dainas ir su šventine nuotaika pasitikti Šventų Kalėdų.