Filme „Pasmerkti. Kauno romanas“ – ir meilė, ir mirtis (apžvalga)

Meilė, nusikaltimai, sudužę likimai ir Kaunas – visa tai ir dar daugiau laukia kino žiūrovų vienoje naujausių lietuviškų juostų "Pasmerkti. Kauno romanas". Ši istorija ypatinga ne vien dėl to, kad yra retai lietuvių kūrėjų apsiimamo kriminalinio žanro, bet ir todėl, kad paremta tikrais įvykiais.

Lietuviški kriminalai

Iš tiesų sunku suskaičiuoti, kiek lietuviškų filmų galėtų patekti po kriminalinio žanro skraiste – tokias juostas greičiausiai būtų galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. Populiariausia, be abejo, būtų Emilio Vėlyvio "Zero" trilogija, kuri itin ilgą laiką išliko kaip vienos pelningiausių ir lankomiausių lietuviškų kino juostų. Dar yra to paties E.Vėlyvio "Redirected", pasižymėjęs stipriu juodo humoro prieskoniu ir tikrai nepagražinta lietuviško kaimo ir kriminalinio pasaulio realybe.

Tačiau ne vien tik E.Vėlyvis bando užpildyti kvapą gniaužiančių nusikaltėlių pasaulio filmų nišą Lietuvoje. Ignas Jonynas 2013 m. į pasaulį gana sėkmingai išleido savą juostą "Lošėjas", kuri vargu ar primena prastą lietuvišką, per daug dramatizuotą kino filmą – tai, matyt, ir buvo juostos sėkmė, nepaisant tikros lietuviškos filmo pabaigos. Nevertėtų pamiršti ir Šarūno Barto, kuris taip pat ne per seniausiai savo stiliumi papasakojo "Eurazijos aborigeno" istoriją.

O dabar į didžiuosius ekranus atkeliauja Ramūno Rudoko režisūrinis debiutas – filmas "Pasmerkti. Kauno romanas", kuris yra ir populiarių kriminalinių dramų "Nemylimi", "Svetimi" ir "Pasmerkti" meilės vaisius.

Ištakos televizijoje

Savaitgalį pradėtame rodyti filme, anot jų kūrėjų, nėra visiškai identiška istorija. Kaip teigė filmo platintojai, su serialu "Pasmerkti" šią juostą sieja temos, kurios bendros visiems ir visada: kaip jaunystėje padarytos klaidos vejasi visą gyvenimą. Filme nagrinėjama ir žmogaus, siekiančio sugrįžti į gyvenimą po įkalinimo, tema – gyvenimo kalėjime, kuris žmogų lydės lyg prakeiksmas, ir meilės tema, kuri čia – kaip didelė, ryški, pulsuojanti vena.

Pagaliau juosta "Pasmerkti. Kauno romanas", anot kūrėjų, yra tikrų praeities įvykių atkartojimas, o filme vaizduojami nusikaltėliai turi prototipus realiame gyvenime, kai kurie nusikaltimai taip pat gali būti atpažįstami tiems, kurie domisi kriminalinio pasaulio naujienomis. Net ir meilės istorijos, vaizduojamos šioje juostoje, tvirtinama, yra ne iš piršto laužtos, o iš tiesų egzistavusios.

Su serialu šį filmą sieja ir pagrindiniai aktoriai: R.Rudokas, Albinas Keleris, Simonas Storpirštis, Artūras Murauskas, Robertas Lenartavičius, tačiau filme jie nevaidina žiūrovų jau pamiltų "Nemylimų" serialo herojų. Tuo daugmaž ir baigiasi sąsajos tarp filmo ir serialų, tačiau jeigu jūs ar jūsų mylimasis mėgo šiuos serialus, didelė tikimybė, kad ir ši juosta turėtų patraukti dėmesį.

Sekėsi viskas (išskyrus moteris)

Toks šūkis yra naudojamas reklamuojant šią juostą, ir su juo ginčytis nelabai galima. Filmas pasakoja istoriją, apie keturis jaunuolius, padariusius nusikaltimą, už kurį teko atsėdėti. Išėję į laisvę, vaikinai turėjo būti perauklėti, tačiau gyvenimas zonoje padarė priešingą įtaką – tik paleista ketvertukas iškart įsisuko į kriminalinio pasaulio verpetą.

Jiems daryti nusikaltimus sekėsi puikiai, tačiau po įkalinimo likęs bagažas kenkė asmeniniams santykiams – jų mylimos moterys nebemylėjo jų, arba prašė keistis, o tai padaryti nėra taip lengva, kaip galbūt buvo norima. Pasmerkti buvo ir jie, ir jų sutiktos moterys, sako filmo kūrėjai.

Filme veikėjai yra įkvėpti tikrai egzistavusių kriminalinio pasaulio šulų, tačiau visi vardai pakeisti. Šiek tiek romantizuota istorija primins ir gerai Lietuvoje pagarsėjusius gaujų nusikaltimus ir (kieno nors) mylimus serialus. Galima spėti, kad ir kauniečiai noriai žygiuos į kino sales – juk visas veiksmas šioje juostoje vyksta laikinojoje sostinėje. Na, o visiems, kurie abejoja, ar verta praleisti bemaž dvi valandas kino salėje gripo epidemijos metu, galima tik pasakyti – likite namie.

"Pasmerkti. Kauno romanas"

Žanras: kriminalinis, lietuviškas

Lietuva, 2019

Režisierius R.Rudokas

Vaidina Agnė Šataitė, R.Rudokas, Šarūnas Datenis, Simonas Storpirštis ir kiti.

Įvertinimas:

Veiksmas – 2/3,

Scenarijus 2/3,

Aktoriai 2/3,

Režisūra 2/3,

Muzika 2/3.

Bendras:2

Kino teatruose "Forum Cinemas" Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo vasario 22 d. rodomos dar trys premjeros.

Sūnaus palaidūno grįžimas

Visoms mamos ir sunkaus charakterio vaikams privaloma pamatyti juosta "Benas grįžo į namus" pasakos iš priklausomybių klinikos staiga grįžusio vaikino (akt. Lucas Hedges) ir jo mamos (akt. Julia Roberts) santykių istoriją su tikro trilerio prieskoniais. Prieš pat Kalėdas į namus grįžęs Benas – tikras džiaugsmas mamai, kadangi sūnus mylimas, nors ir turintis problemų. Tiesa, šeiminė idilė ir ramus švenčių laukimas greit baigiasi, kadangi vos sūnui grįžus namo prie jo prisistato buvusi kriminalinio pasaulio kompanija, reikalaujanti iš Beno atlikti paskutinį darbelį. Benas sutinka, dėl ko ateinanti para tiek sūnui, tiek motinai bus iš tiesų reikalaujanti daug nervų ir šeimos meilės.

Sniego žaidynės

Na ir kas, kad už lango jau praktiškai pavasaris – kol dar yra galimybė, bene paskutinį kartą pasimėgaukime tikrai žiemiškomis linksmybėmis su visa šeima. Tai puikiai padės padaryti animacinė ir geros nuotaikos pilna juosta "Snieguotos lenktynės". Pagrindinis veikėjas pravarde "Keturios akys" (pravardė tiesiogiai susijusi su tuo, kad berniukas nešioja akinius, tad dešimt balų kūrėjams už originalumą), nusprendžia žiemą papramogauti ir surengti tikras sniego žaidynės. Tačiau norint su kažkuo varžytis, reikia priešininkų, tad jais filme tampa naujakuriai Zakas ir Čiarli. Iš pradžių atrodžiusi, kaip paprasta linksma popietė, lenktynės tampa iššūkių kupina diena.

Prasta vieta gimdymui

Šį savaitgalį kelkimės kelias dešimtmečiais atgal į 1950-uosius ir susipažinkime su nėščia, tačiau vieniša mergina Agota, kuri nusprendžia vaikelio ramiai ir saugiai susilaukti viename nuošaliame vienuolyne. Iš pradžių atrodė, kad tai saugi užuovėja nuo viso pikto ir blogo, bet greitai Agota supranta, kad jos pasirinkta vieta nėra jau tokia šventa – vienuolynas pilnas paslapčių bei keistų ir kartais nesuprantamų taisyklių. Siaubo filmas "Šv.Agota" papasakos, ką reikės ištverti jaunai mamai, norinčiai apsaugoti tiek save, tiek savo kūdikį nuo sveiku protu nesuvokiamo blogio.

