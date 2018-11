Valdininkei – tarnybinis butas miesto centre

Ketvirtadienį miesto taryba sutiko praplėsti tarnybinių butų sąrašą, vieną jų nuomos teise suteikiant valdininkei E. Deltuvaitei.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Socialinio būsto skyriaus vedėjos Danguolės Netikšienės, šiuo metu savivaldybė turi šešis tarnybinius butus ir visi jie yra apgyvendinti.

Savivaldybei priklausantis dviejų kambarių ir beveik 43 kvadratinių metrų ploto būstas Taikos prospekto 21-ajame name liko tuščias, iškeldinus jo nuomininkus už skolas. Šiuo metu butas yra suremontuotas ir gali būti apgyvendintas. Juolab kad tokį poreikį išreiškė iš sostinės į Klaipėdą dirbti atvykusi valdininkė.

Teigiama, kad butas netinkamas socialiniam būstui, nes yra penktajame aukšte, miesto centre.

Eglė Deltuvaitė. Vytauto Petriko nuotr.

Nuo šiol jis bus nuomojamas į miestą atvykusiems savivaldybės darbuotojams už kiek daugiau nei 107 eurus mėnesiui, o tai esą – artima būstų nuomos rinkai kaina.

Tarnybiniuose butuose savivaldybės darbuotojai galės gyventi tik iki to laiko, kol vykdys valstybės tarnautojo pareigas.

Kadaise tokių būstų savivaldybė turėjo per 70, tačiau per pastarąjį dešimtmetį šią tradiciją siekta išgyvendinti. D. Netikšienės žodžiais, per 2012–2017 metus iš savivaldybės tarnybinių butų sąrašo buvo išbraukti aštuoni tušti likę butai.

Kaip sakė Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas, dar vienas butas reikalingas, nes padės į Klaipėdą prisišaukti aukštos kvalifikacijos specialistų.

Kai kurie tarybos nariai tokiam siūlymui nepritarė. Anot Tomo Meškinio, šiandien socialinių būstų prašytojų, laukiančių eilėje yra labai daug, todėl kur kas prasmingiau būtų šį butą perduoti būtent socialinėms reikmėms. Be to, nuomos kaina, jo manymu, neatitinka realybės.

„107 eurai mėnesiui nėra rinkos kaina“, – nukirto jis.

22 tarybos nariai balsavo už tai, kad būtų papildytas savivaldybės tarnybinių butų sąrašas, prieš pasisakė du, susilaikė keturi.