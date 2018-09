Klaipėdiečiai popiežiaus nesaugos

Uostamiesčio policininkai nedalyvaus žiūrint tvarkos Popiežiaus vizito Lietuvoje metu. Tačiau jie bus pasirengę bet kurią akimirką pagelbėti milžiniškam būriui policininkų ir savanorių, jeigu to prireiks.

Šį kartą klaipėdiečių policininkų pajėgų, panašu, neprireiks, jie pagal planą bus rezerve.

Jeigu atsirastų poreikis, grupė uostamiesčio Kriminalinės policijos pareigūnų, pasirengusių atlikti žvalgybinius tyrimus, išvyks į Vilnių ar Kauną, kur lankysis Šventasis Tėvas.

Be to, Patrulių rinktinės bei Kelių pareigūnams duotas žodinis nurodymas būti pasirengusiems, iškilus reikalui, per trumpiausią laiką susirinkti ir išvykti į vietą.

Uostamiesčio pareigūnai yra turėję nemažai pratybų, kurių metu praktikavosi per trumpą laiką susirinkti nurodytoje vietoje.

Tokių aliarmų būta labai anksti ryte ar net naktį.

Klaipėdos apskrities policijos viršininkas Alfonsas Motuzas pats yra dalyvavęs prižiūrint tvarką 2002 m., kai Lietuvą aplankė popiežius Jonas Paulius II.

"Dirbome prie Kryžių kalno, policininkai stovėjo kaip gyva tvora, kas metrą. Dabar yra kitų techninių priemonių ir galimybių. Pats mačiau popiežių iš arti, jis papamobiliu pravažiavo už poros metrų. Nors turėjome būti nusisukę į minią, akies krašteliu Šventąjį Tėvą mačiau, – prisiminė A.Motuzas. – Dirbome kelias paras, nes piligrimai pradėjo rinktis iš anksto. Matėme visokių žmonių, buvo ir girtaujančių, ir vagiančių. Mes didžiausią dėmesį sutelkėme į psichiškai nestabilius asmenis, kurių audringos emocijos tokiais atvejais verčia elgtis neprognozuojamai. Buvome pamokyti elgtis panašiai kaip ypatingų žmonių apsaugininkai."