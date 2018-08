Kaune statomas „Depo“ išgąsdino gyventojus: spūstys ir avarijos neišvengiamos?

Nustebino ir ekspertus

Latvijos statybinių medžiagų ir buities prekių parduotuvė "Depo" Lietuvoje plečia savo tinklą. Šiuo metu netoli magistralinio kelio "Via Baltica" į viršų stiebiasi naujos parduotuvės kontūrai.

Planuojama, kad dar šiemet statybos bus baigtos. 13 tūkst. kv. m pločio parduotuvė "Depo" Kaune bus viena didžiausių, kokias tik šis prekybos centras yra įrengęs.

Konkurencijos sudarymą žmonės vertina teigiamai, tačiau daliai kauniečių naujojo prekybos centro atidarymas apkartins kasdieninį gyvenimą.

Kalbintus ekspertus stebina valdiškų institucijų atsainumas. "Iš "Depo" turėjo būti pareikalauta konkrečių investicijų, kad eismo sąlygos šioje vietoje nebūtų pablogintos. Dabar susidaro įspūdis, kad leidimai buvo išduoti patikėjus vien verslininkų pažadais, neatlikus nuodugnios eismo srautų analizės. Akivaizdu, kad ši svarbi transporto arterija gali tapti tiesiog nepravažiuojama. O tada jau teks investuoti mokesčių mokėtojų pinigus", – stebėjosi "Kauno dienos" kalbintas, bet viešai kalbėti pabūgęs ekspertas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Direkcija saugumu nesidomėjo

Giraitės gyventojai dėl padidėjusio automobilių srauto dar labiau strigs spūstyse. Žmonės baiminasi, kad ryte į darbus reikės išvažiuoti gerokai anksčiau, o vakarinio piko metu taip pat neaišku, per kiek laiko pavyks grįžti į namus.

Pastatė žiedą, kuris jokių srautų nereguliuoja, tik leidžia įvažiuoti į parduotuvę.

"Manau, kad eismo problemos tikrai bus sunkiai suvokiamos. Dabar vasara, tad automobilių srautai ne tokie dideli, bet mokslo metais tikrai bus problema. Jau ir iki šiol šioje vietoje visada piko metu susidarydavo spūsčių. Didžiausios jos būna maždaug apie 16–18 val. Pastatė žiedą, tačiau jis jokių srautų nereguliuoja, tik leidžia įvažiuoti į parduotuvę, o visi kiti lai užsiknisa. Juk parduotuvė bus didelė, tikrai nemažai žmonių ten važiuos. Piko metu tikrai bus neįmanoma niekur įvažiuoti. Jau dabar važiuojant nuo Marijampolės aplinkkeliu ties IX fortu susidaro kilometrinės mašinų eilės, o kas bus po parduotuvės atidarymo, baisu net įsivaizduoti", – nuomonę išsakė Giraitės bendruomenės narys Jonas.

Jis stebėjosi, kaip buvo išduoti leidimai "Depo" statyboms, neišprendus gresiančių automobilių spūsčių problemų.

Pašnekovas mano, kad padidės ir avarijų. Jau dabar pastebima avarinių situacijų šalia degalinės, kur susiduria nuo Vilniaus ir Klaipėdos link Marijampolės pasukantys transporto srautai. Didžiausias pavojus kyla, kai nuo Vilniaus atvažiuojantys vairuotojai bando patekti į degalinę. Judriame kelyje jie turi greitai persirikiuoti į dešinę. Taip turės elgtis ir visi šiuo keliu į naująjį prekybos centrą važiuojantys vairuotojai.

Kaip bus išspręsti eismo saugumo klausimai, dienraštis aiškinosi Lietuvos automobilių kelių direkcijoje. Paaiškėjo, kad direkcija išsakė savo nuomonę tvirtinant prekybos centro teritorijos planą, tačiau eismo pokyčiai aplinkkelyje jos net nedomino, nes į prekybos centro teritoriją bus įvažiuojama ne tiesiai iš aplinkkelio, o B.Brazdžiono gatvės. Nors akivaizdu, kad eismo sąlygos keisis ir aplinkkelyje.

Statoma didelė "Depo" parduotuvė kelia įtarimų, kad apie kilsiančias dar didesnes automobilių spūstis net nepagalvota. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Trukdys ir verslui

Šalia naujai statomos parduotuvės "Depo" jau seniau yra įsikūrusių bendrovių. Vienos jų vadovas "Kauno dienai" tikino, kad jau dabar kartais sudėtinga patekti į įmonių teritoriją, o atidarius statybinių medžiagų gigantą, eismo mazgas visiškai užsikimš.

"Mes įsikūrę labiausiai užkištoje Kauno vietoje. Daugiausia stringame iš darbų išvažiuojant vakarais į Vilniaus pusę. Tada būna labai sudėtinga situacija. O rytais keblu patekti tiems, kurie atvyksta nuo Raudondvario plento. Tenka stovėti kamštyje, nes pravažiuoti neįmanoma. Būna ir po pusę valandos tenka laukti", – tikino vienos bendrovės vadovas.

Kuo toliau, tuo situacija blogės. Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad statant "Depo" visai nesirūpinama kelių infrastruktūros plėtra.

Nuovaža bus net ne nuo autostrados, o nuo Giraitės kelio. Pats kelias yra siauras ir nėra platinamas.

"Nuovaža bus net ne nuo autostrados, o nuo Giraitės kelio. Kelias yra siauras ir nėra platinamas. Tuo keliuku nuo Šilainių automatiškai ryte ir vakare važiuoja daug gyventojų. Iš autostrados pasukti į Giraitę taip pat yra misija neįmanoma. O prekybos centras neinvestuoja į susisiekimo gerinimą", – stebėjosi pašnekovas.

Jo vadovaujamoje bendrovėje dirba apie 30 žmonių, dar kartais iš reisų grįžta keletas krovininių automobilių, tad jie labai reikšmingo automobilių srauto nesudaro. Anot verslininko, "Depo" klientai tikrai padidins automobilių srautus, o šalia įrengta žiedinė sankryža problemos iš esmės neišspręs.

"Investuotojai privalo bent jau nebloginti esamos situacijos, o šiuo atveju prekybos centras daro priešingai. Jie tikrai turėtų platinti kelią bent jau iki keturių eismo juostų. Dvi žiedinės sankryžos nieko nepagelbės, nes eismo juostų juk nepadaugėja. Jie tą žiedą daro savo patogumui. Žinant, koks mašinų srautas čia važiuoja, be žiedo jų klientai negalėtų tiesiog išvažiuoti iš teritorijos, nes turėtų visus praleisti. Žiedas pristabdys eismą į Giraitę, tad per tą laiką bus galima išvažiuoti iš prekybos centro aikštelės, bet dėl to situacija tikrai nepagerės. Kelias bus nuolatos užkimštas", – eismo situaciją modeliavo netoli "Via Balticos" magistralės įsikūręs verslininkas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Kas bus įrengta?

Ties išvažiavimais iš "Via Baltica" kelio miestas taip pat bando gerinti infrastruktūrą. Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis "Kauno dienai" bandė aiškinti, kad eismo srautams šioje vietoje didesnės įtakos esą turi didėjantis gyventojų skaičius Romainiuose nei parduotuvės statybos.

"Tad tam iš anksto ruošiamės. Žvyrkeliu prieš tai buvusi Bivylių gatvė šįmet baigta rekonstruoti, iki metų pabaigos toks pats likimas laukia su Bivylių gatve besiribojančios A. Šapokos gatvės. Pradėjome prie parduotuvės "Depo"einančios B.Brazdžionio gatvės projektavimo darbus, taip pat pernai atnaujinome 9-ojo Forto gatvę", – aiškino specialistas.

Jis tikino, kad pati "Depo" parduotuvė prisideda prie eismo organizavimo gerinimo tiek darbais, tiek lėšomis.

"Prie parduotuvės taip pat bus įrengta žiedinė sankryža. Ateityje planuojame įrengti žiedinę sankryžą ir ties 9-ojo Forto gatve, kur šiuo metu ir formuojasi didžiausios spūstys", – komentavo A.Pakalniškis.

Uždarytas kelias

"Kauno diena" prieš maždaug pusantrų metų skelbė, kad buvo uždarytas išvažiavimas iš Giraitėje esančios Uosio gatvės į magistralę Klaipėda – Kaunas. Tąkart Kauno rajono savivaldybės atstovai aiškino, kad dalis Giraitės gyventojų uždaryti išvažiavimą grindė tuo, kad Uosių gatvė siaura, kelio danga pasenusi. Nors sunkaus transporto eismas draudžiamas, tačiau daug kas nepaiso ženklų, važiuoja keldami triukšmą, gadindami kelią ir trikdydami gyventojų rimtį.

Seniūnija dėl nuovažos uždarymo kreipėsi į VI "Automagistralė". Nuovažos panaikinimas buvo suderintas su Kelių policija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Uždarius minėtą išvažiavimą, Giraitės gyventojai strigo spūstyse prie kitų išvažiavimų iš gyvenvietės.

"Iš kaimo iki autostrados važiuoti mažiausiai 30 min. yra absurdas", – tąkart socialiniame tinkle "Facebook" nuomonę išreiškė Goda.

Į Giraitės gyvenvietę šiuo metu galima patekti keliais keliais. Vienas jų yra iš magistralės Klaipėda–Kaunas, kitas – iš magistralės "VIA Baltica", Tyrlaukio gatvės, dar vienas – iš Romainių, Liucijanavos ir Topolių gatvių.

Beveik visur rytinio ir vakarinio piko metu gyventojai priversti laukti spūstyse, todėl atidarius "Depo" parduotuvę, laukimo kančios taip pat gali prailgėti.