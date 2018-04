„VDU Kultūros dienos“: nemokamos ekskursijos, spektakliai ir filmai

„Pernai inicijuotos „VDU Kultūros dienos“ sulaukė didelio miesto bendruomenės susidomėjimo, tad įsitikinome, kad atviro universiteto idėja bei poreikis stiprinti kūrybines akademinės bendruomenės ir visuomenės partnerystes yra labai svarbus ir miestui, ir mums“, – teigia Menų fakulteto dekanė prof. Jurgita Staniškytė. Remdamiesi praėjusių metų patirtimi, renginio organizatoriai siūlo plataus spektro renginių programą, skirtą pačiai įvairiausiai publikai: nuo menininkų iki moksleivių ar studentų, nuo kultūros lauko veikėjų iki menu ir kultūra besidominčių miestiečių. Įvairiose VDU ir miesto kultūrinėse erdvėse visą savaitę vyks atviros paskaitos, spektakliai, teminės ekskursijos, parodų ir kino filmų peržiūros, susitikimai su menininkais bei diskusijos.

Pasak Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros vedėjo doc. Tomo Pabedinsko, įvairi „VDU Kultūros dienų“ programa atskleidžia fakultete vykdomų meno studijų bei kūrybinių veiklų įvairovę ir jų glaudžias sąsajas su plačiu artes liberales universitetinių studijų kontekstu. „Vizualiųjų, scenos ir tarpdisciplininių kūrinių pristatymai bei gyvi pasirodymai tampa puikia proga ne tik betarpiškai susipažinti su fakulteto dėstytojų ir studentų kūryba, bet taip pat kritiškai ir laisvai kalbėti apie aktualius šiandienos kultūros reiškinius“, – renginių aktualumą pabrėžia docentas.

Visą „VDU Kultūros dienų“ savaitę fakulteto auditorijos bus atviros tiems, kurie drauge su menotyros, kūrybinių industrijų ar meno specialybių studentais norės klausytis fakulteto dėstytojų paskaitų apie kiną („Kino istorija“), fotografiją („Fotografija ir medijos“), dailę („Šiuolaikinis menas“, „Dailėtyra ir dailės mediacija“), teatrą („Modernus teatras“, „Lietuvos teatro istorija“), architektūrą („Vakarų Europos architektūra“), dizainą ir madą („Dizainas ir mada“, „Mados dizainas“) .

Visuomenė taip pat kviečiama dalyvauti netradicinėse ekskursijose, kurių metu universiteto menotyrininkai kvies kitaip patirti Kauną. Balandžio 16 d., pirmadienį, teatrologė Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė suteiks galimybę apsilankyti eksperimentinėse teatro erdvėse ir pabendrauti su jaunaisiais Kauno teatro menininkais. Balandžio 17 d., antradienį, menotyrininkas, fotografas Tomas Pabedinskas kvies į ekskursiją, kurios metu bus galima ne tik aplankyti fotostudiją ir fotogaleriją, bet ir drauge paieškoti atsakymo į klausimą, kaip ir kodėl fotografija tampa meno kūriniu ir patenka ant prestižinės galerijos sienų. Balandžio 18 d., trečiadienį, VDU Menų galerijos „101“ kuratorė ir vadovė Margarita Žigutytė siūlys apsilankyti Kauno senamiestyje įsikūrusiose meno galerijose, susipažinti su jų kuratoriais ir vykdomais meno projektais. Balandžio 19 d., ketvirtadienį, į paskutinę ekskursiją kviečiami norintys artimiau pažinti miesto senamiesčio architektūros paveldą. Menų fakulteto programos „Kultūros paveldas ir turizmas“ magistrantė, organizacijos „Ekskursas“ gidė Julija Činčytė padės sužinoti, kuo požiūris į paveldą skyrėsi tarpukariu ir dabar, kaip keitėsi senamiestis pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu.

„VDU Kultūros dienų“ savaitės vakarais organizatoriai kviečia į intensyvų meno ir kultūros renginių ciklą, kurio metu bus pristatomi geriausi praėjusių metų Menų fakulteto dėstytojų ir studentų kūrybiniai projektai (spektaklis, kino filmas, performansas, gyvo garso koncertas, parodos), vyks susitikimai su menininkais, pokalbiai, diskusijos.

Meno ir kultūros renginių ciklas prasidės balandžio 15 d., sekmadienį, jaunųjų VDU teatro aktorių spektakliu „YOLO“ (liet. „Tu gyveni tik kartą“), kuris neseniai buvo įvertintas Kauno profesionalių teatro kūrėjų apdovanojimų „Fortūna 2017“ diplomu. Šis sceninis vyksmas-šou, anot idėjos autoriaus ir režisieriaus VDU „Vaidybos“ programos studento Arnio Aleinikovo, skatina išlipti iš savo komforto zonos, apsižvalgyti aplinkui ir pagaliau nustoti meluoti sau.

Balandžio 16 d., pirmadienį, renginio organizatoriai kvies plačiąją visuomenę į nemokamą tarptautiniuose kino festivaliuose įvertinto filmo „Stebuklas“ (scenarijaus autorė ir režisierė Eglė Vertelytė) peržiūrą ir susitikimą su pagrindinio vaidmens atlikėja, VDU „Vaidybos“ programos dėstytoja, aktore Egle Mikulionyte, už šį vaidmenį gavusią geriausios 2017 m. Lietuvos kino aktorės apdovanojimą.

Balandžio 17 d. vakarą Menų fakultete vyks intriguojanti diskusija „LT100: ar kultūrinė programa veža?“, kurios organizatoriai klausia, kokias galimybes meninei kūrybai atvėrė šimtmečio minėjimo programa? Kaip jomis pasinaudojo kūrėjai? Ar specialiai šiai progai sukurti darbai pateikia aktualių, įdomių mūsų istorijos ir tapatybės interpretacijų? Kaip pastebi diskusijos iniciatorė Menotyros katedros vedėja doc. Linara Dovydaitytė, šiemet švęsdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį susiduriame su reiškiniu, vadinamu progine kultūra. Valstybės jubiliejaus proga kuriami filmai ir spektakliai, leidžiamos knygos, rengiamos parodos ir koncertai – vyksta oficialios, reprezentacinės kultūros sujudimas. Todėl įdomu padiskutuoti, ar proginės kultūros produktai gali tapti ne tik iškilmingų švenčių dekoracija, bet ir suteikti reikšmingų, jaudinančių patirčių, provokuoti naujai pažvelgti į valstybę ir mūsų vietą joje? Iš karto po diskusijos Menų fakulteto kiemelyje vyks alternatyvų roką su ryškiais punko elementais grojančios grupės „Detuned lights“ gyvo garso koncertas. „Detuned lights“ – improvizuoti ir eksperimentuoti linkusi jauna Kauno muzikantų grupė, kurioje muzikuoja ir VDU „Muzikos produkcijos“ programos studentas Kristijonas Valančius (elektrinė gitara, vokalas). Grupės nariai savo pasirodymuose stengiasi atiduoti visą kūrybinę energiją publikai ir žada, kad šis koncertas nebus išimtis.

VDU Menų galerija „101“ į savo erdves publiką kvies keletą kartų. Balandžio 18 d., trečiadienį, čia vyks belgų menininkės Deveny Faruque internetinio serialo „DEVE FALLS: All the Time in the World 100“ peržiūra. Nors paprastai kiekviena nauja šio kūrinio serija transliuojama 24 valandas po įkėlimo, tačiau šįkart serialas galerijos erdvėje bus rodomas be pertraukų. Balandžio 19 d., ketvirtadienį, čia bus galima pamatyti Nacionalinės premijos laureato Menų fakulteto profesoriaus Romualdo Požerskio fotografijų parodą „Paslaptingas Bangladešas“ ir pabendrauti su parodos autoriumi. Balandžio 20 d., penktadienį, meninę renginių programą galerijos erdvėje vainikuos VDU „Vaidybos“ programos absolventės, menininkės Kristinos Marijos Kulinč performansas pavadinimu „gerai“.

„VDU Kultūros dienas“ užbaigs VDU Menų fakulteto „Atvirų durų diena“ moksleiviams, kurios metu bus kviečiama ne tik susipažinti su vykdomomis studijų programomis („Kūrybinės industrijos“, „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Mados dizainas“, „Muzikos produkcija“, „Naujųjų medijų menas“, „Vaidyba“), bet ir dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse („Garso eksperimentai“, „Greita mada“, „Fotostudijos blykstės“, „Teatro improvizacijos“).

„VDU Kultūros dienų“ organizatoriai siekia sugriauti viešumoje įsitvirtinusį akademinio uždarumo mitą, pristatyti plačiajai visuomenei universiteto bendruomenės kūrybinius projektus, įtraukti miestiečius į kritines diskusijas ir kūrybines dirbtuves. Nes kultūra veža!

Daugiau informacijos: menufakultetas.vdu.lt.

PROGRAMA

MENO IR KULTŪROS RENGINIAI

04.15 SEKMADIENIS 18.00. Spektaklis „Yolo“ (rež. Arnis Aleinikovas ir VDU Vaidybos studentai). VDU teatras (S. Daukanto g. 27). Bilietais prekiauja TIKETA ir VDU teatras.

04.16 PIRMADIENIS 18.00. Filmas „Stebuklas“ (2017, scenarijaus autorė ir režisierė Eglė Vertelytė, platintojas VšĮ „Inscript“) ir susitikimas su aktore Egle Mikulionyte. VDU didžioji salė (S. Daukanto g. 28). Nemokamas renginys.

04.17 ANTRADIENIS 18.00. Diskusija „LT100: ar kultūrinė programa veža?“ (Muitinės g. 7 - 207).

04.17 ANTRADIENIS 19.30. Grupės „Detuned lights“ gyvo garso koncertas (Muitinės g. 7).

04.18 TREČIADIENIS 18.00 Internetinio serialo peržiūra. Menininkė Deveny Faruque (Belgija) „DEVE FALLS: All the Time in the World 100“. VDU Menų galerija g101 (Muitinės g. 7).

04.19 KETVIRTADIENIS 18.00. Paskaita. Menininkas Josipas Zankis (Kroatija) „Omnia ab Uno: Menininkas kaip šamanas ir etnografas“ (anglų k., Muitinės g. 7 - 207).

04.19 KETVIRTADIENIS 19.00. Paroda „Paslaptingas Bangladešas“ ir susitikimas su autoriumi, fotografu Romualdu Požerskiu (Muitinės g. 7).

04.20 PENKTADIENIS 18.00. Performansas. „gerai“. Menininkė Kristina Marija Kulinič. VDU Menų galerija g101 (Muitinės g. 7).

TEMINĖS EKSKURSIJOS: TEATRAS, DAILĖ, FOTOGRAFIJA, ARCHITEKTŪRA

04.16 PIRMADIENIS 17.00. „TEATRAS: nematomoji pusė“, teatrologė Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė. Susitikimo vieta: Šelteris (Vytauto pr. 79). Būtina registracija.

04.17 ANTRADIENIS 17.00 „FOTOGRAFIJA: nuo dirbtuvių iki galerijos“, menotyrininkas ir menininkas Tomas Pabedinskas. Susitikimo vieta: VDU Menų fakulteto Fotostudija (Muitinės g. 7 – 111). Būtina registracija.

04.18 TREČIADIENIS 17.00 „DAILĖ: Kauno senamiesčio meno galerijų užkulisiai“, g101 vadovė ir kuratorė Margarita Žigutytė. Susitikimo vieta: Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27). Būtina registracija.

04.19 KETVIRTADIENIS 17.00 „ARCHITEKTŪRA IR PAVELDAS: griauti ar saugoti?“, „Kultūros paveldo ir turizmo“ programos magistrantė, organizacijos „Ekskursas“ gidė Julija Činčytė. Susitikimo vieta: VDU Menų fakulteto kiemelis (Muitinės g. 7). Būtina registracija.

ATVIROS PASKAITOS

04.16 PIRMADIENIS 11.15 - 12.45

- Šiuolaikinis menas (J. Butkevičienė, Muitinės g. 7 - 210).

- Kino istorija (G. Jankauskas, Muitinės g. 7 - 106).

04.17 ANTRADIENIS 11.15 - 12.45

- Vakarų Europos architektūra (V. Levandauskas, Muitinės g. 7 - 106).

- Dizainas ir mada (J. Tutlytė, Gimnazijos g. 7 - 411).

- Modernus teatras (J. Staniškytė, Muitinės g. 7 - 210).

04.18 TREČIADIENIS 11.15 - 12.45

- Mados dizainas (anglų k.) (R. Kaupelienė, Vytauto pr. 71 - 102).

- Fotografija ir medijos (T. Pabedinskas, Muitinės g. 7 - 106).

04.19 KETVIRTADIENIS 11.15 - 12.45 - Dailėtyra ir dailės mediacija (D. Citvarienė, Muitinės g. 7 – 106)

- Lietuvos teatro istorija (R. Mažeikienė, Muitinės g. 7 - 210).

ATVIRŲ DURŲ DIENA MOKSLEIVIAMS (Muitinės g. 7)

04.20 PENKTADIENIS

11.00 – 14.00 Studijų „Infotaškas“.

11.30 – 12.15 MF studijų programų „Kūrybinės industrijos“, „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Mados dizainas“, „Muzikos produkcija“, „Naujųjų medijų menas“, „Vaidyba“ pristatymas.

12.15 – 12.45 „Vaidybos“ programos studentų performansas.

12.45 – 13.45 Kūrybinės veiklos moksleiviams: Menų mūšis, Fotostudijos blykstės, Garso eksperimentai, Teatro improvizacijos, Greita mada, Kūrybinės industrijos.