Bryanas Adamsas – jau Kaune!

Koncerto metu bus pristatytas pats naujausias B. Adamso albumas „Ultimate“, pasirodęs pernai lapkričio mėnesį. Albumą sudaro tik geriausios muzikanto kompozicijos, sukurtos nuo 1980 iki 2017 metų, tarp kurių „Summer of ‘69“, „Have You Ever Really Loved a Woman?“, „(Everything I Do) I Do It For You“, „“Back To You“, „Brand New Day“, „18 Till I Die“ ir daugybė kitų. Tad tai bus ne tik koncertas, tai bus dvi valandos pačios geriausios muzikos, su kuria visi jaučiasi lyg būtų aštuoniolikos!

Kartu su atlikėju atvyksta jo muzikantų grupė ir apie pusšimtį technikų. Visa koncertui reikalinga garso ir šviesos įranga atkeliauja šešiais sunkvežimiais, komanda atsiveža net savo virtuvę ir viską, ko tik gali prireikti didelio turo metu. Kartu atvyksta ir asmeninis virėjas, kuris atskiroje patalpoje gamins maistą išskirtinai pačiam dainininkui ir jo muzikantams. Po koncerto Kaune visa komanda iškeliauja į Varšuvą, kur kitą dieną „Torwar“ arenoje vyks jau kitas „The Ultimate Tour“ koncertas.

Bryan Adams

Savito balso savininkas, talentingas kompozitorius, Kanados roko muzikos ikona atlikėjas gimė 1959 m. Kingstone, Kanadoje. Dainininko tėvas buvo diplomatas, todėl nuo ankstyvosios vaikystės būsimoji žvaigždė keliavo į įvairias pasaulio šalis, gyveno Izraelyje, Portugalijoje, Austrijoje. Būdamas keturiolikos, Bryanas metė mokyklą ir visą laiką paskyrė muzikai – jis grojo gitara savo bičiulio Davido Tayloro suburtoje grupėje. Vėliau muzikantas visgi baigė muzikos mokyklą (fortepijono klasę) ir tapo grupės „Shock”, o vėliau „Sweeny Todd” nariu.

Pirmieji trys B.Adamso albumai nebuvo itin sėkmingi, tačiau ir neliko nepastebėti. Prikimęs balsas, tembru primenantis jaunąjį Rodą Stewartą, hitų kūrėjo talentas, „šaunaus jaunuolio iš gretimos gatvės” įvaizdis suteikė B.Adamsui laukiamo svečio statusą MTV kanalo eteryje. Jau antrasis albumas „You Want It You Got It“ tapo auksiniu ir įsiveržė į Billboard albumų Top 10. 1984 m. rugpjūtį B.Adamso laukė naujas iššūkis – Tina Turner pakvietė jį kartu įrašyti duetą „It’s Only Love”, kurį kritikai įvertino puikiai, o klausytojai iškėlė į pirmąsias vietas radijo stočių eteryje.

Tais pačiais 1984 metais pasirodė ketvirtasis ir sulaukęs didžiulio populiarumo albumas „Reckless”, po kurio pasirodymo atlikėjas pirmą kartą buvo nominuotas net dviems „Grammy“ statulėlėms. „Reckless“ tapo lūžio tašku B.Adamso biografijoje ir nuo to momento talentingo kanadiečio karjerą lydėjo tik sėkmė.

Per visą savo karjerą B. Adamsas išleido 13 studijinių albumų, per 70 singlų, pardavė daugiau kaip 65 milijonus įrašų, gastroliavo šešiuose kontinentuose, jo dainos tapo Nr.1 daugiau kaip 40-tyje šalių. Geriausias pasaulyje roko baladžių atlikėjas yra daugybę kartų nominuotas prestižiniams apdovanojimams, pelnė „Grammy“, „American Music Awards“, „MTV Video Music Awards“ statulėles ir turi savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.