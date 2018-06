Vyras sugrįžo į namus, praėjus metams po jo kremacijos

Tokijo policijos pareigūnai trečiadienį pareiškė, jog šio mėnesio pradžioje į juos kreipėsi viena moteris. Japonė pranešė, jog kūnas, kurį ji prieš metus atpažino kaip savo vyro ir kremavo, iš tikrųjų buvo ne jo. Mat pernai dingęs jos sutuoktinis netikėtai gegužės mėnesį parsirado į namus.

Policija atsiprašė už apsirikimą ir pranešė, kad palaikai bus grąžinti kitai šeimai. Klaidą jie aiškina tuo, kad lavonas, rastas upėje Japonijos sostinės rytinėje dalyje 2017 metų birželį, atitiko dviejų be žinios dingusių žmonių aprašymus. Abu pradingėliai buvo maždaug 40 metų amžiaus ir vienodo ūgio. Be to, dingusį vyrą atpažino žmona ir du giminaičiai.

Pareigūnai atsisakė atskleisti, kur šiuos metus buvo dingęs vyras ir ką jis veikė. Jie pareiškė, jog imsis priemonių, kad tokie incidentai nepasikartotų.