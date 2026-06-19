Wadephulas: Rusija laiko Baltijos jūrą konflikto zona

„Visi supratome, kad pati Baltijos jūra turi lemiamą reikšmę viso [NATO] Aljanso gynybai“, – penktadienį Šiaurės Vokietijoje atidarydamas Kylio saugumo konferenciją sakė J. Wadephulas.
Jo teigimu, Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, o Rusija tai puikiai žino.
Politikai, kariuomenės veikėjai ir ekspertai susirinko Kylyje, kad aptartų besikeičiančią padėtį Baltijos jūros regione. Kartu su J. Wadephulu renginio atidaryme taip pat dalyvavo Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Toiu.
„Stebime sabotažo aktus, šnipinėjimo veiklą, GPS signalų trukdymą, neteisėtus dronų ir naikintuvų skrydžius NATO oro erdvėje, Rusijos „šešėlinio laivyno“ reisus bei netoli kritinės infrastruktūros nuolat pasirodančius Rusijos mokslinių tyrimų laivus“, – konferencijoje sakė J. Wadephulas.
Jis teigė, kad būtent dėl šių grėsmių Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės jūrų pratybos „Baltic Operations“ (BALTOPS).
Šias karines pratybas, kurias J. Wadephulas laiko NATO vienybės ženklu, jau 55-ą kartą organizuoja JAV karinis jūrų laivynas.
Jungtinės Valstijos ragina Europos šalis investuoti į savo saugumą, tačiau J. Wadephul teigė, kad ši idėja nėra nauja.
Jis sakė, kad Vašingtonas jau seniai ragino Europą rimtai žiūrėti į gynybą ir atgrasymą, tačiau europiečiai „nenorėjo apie tai net girdėti“.
Tačiau, pasak užsienio reikalų ministro, laikai pasikeitė ir dauguma Europos šalių dabar nuolat investuoja į savo ginkluotąsias pajėgas.
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