Specialiųjų tarnybų operacija Žemuosiuose Šančiuose: skubiai nuginkluotas dar vienas jų gyventojas

Minėtos suvestinės apie praėjusios paros iškvietimus praneša, kad gana tradicinio policijos prašymo padėti atidaryti dar vienas duris sulaukta 23.55 val. Šį kartą tokios pagalbos reikėjo Žemuosiuose Šančiuose esančioje Kranto 2-ojoje gatvėje.
Tačiau tolesnė įvykių, susijusių su šiuo iškvietimu, seka buvo netipiška. Pirmiausiai, pagalbą kvietę policijos pareigūnai informavo lauksiantys atvykstančių ugniagesių gelbėtojų ne įvykio vietoje, o prie artimiausios sankryžos, kas buvo panašu į konspiraciją.
Galiausiai, ugniagesiams gelbėtojams ten atvykus, policija paprašė jų paskolinti tam tikrą rankinį inventorių iš turimo nemenko šių arsenalo ir dėl viso pikto pabudėti įvykio vietoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pasiskolintą inventorių iš ugniagesių gelbėtojų, policijos pareigūnai grąžino maždaug po penkiolikos minučių.
„Daugiau ugniagesių gelbėtojų pagalbos nereikėjo“, – taip baigiamas šis mįslingas Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinių pranešimas apie praėjusios paros iškvietimus. Tačiau Kauno policijos suvestinėse apie praėjusios paros įvykius apie tai nėra nė žodžio.
Portalui kauno.diena.lt kreipųsis į Kauno policijos atstovę, paaiškėjo, kad tokiu būdu jos kolegos reagavo į ketvirtadienio vakare – apie 22 val. gautą informaciją apie tai, kad vienai kaunietei grasina susidorojimu sutuoktinis, su kuriuo vyksta skyrybų procesas, galimai turintis nelegaliai laikomą ginklą.
Su jau minėta ugniagesių pagalba policijai patekus į šio asmens, gimusio 1995 m., gyvenamąją vietą, jis sulaikytas ir nuginkluotas. Anot policijos atstovės, atlikus kratą jo bute, rasti du ginklai: nelegaliai laikomas dujinis pistoletas ir „Aersoft“ pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas ne tik dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bet ir dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais. Sulaikytam jų savininkui jau buvo taikytas smurto artimoje aplinkoje orderis dėl agresyvaus elgesio su sutuoktine.
Pasak policijos atstovės, įvykis nepateko į praėjusios paros suvestines, nes ši naktinė operacija užtruko. Apie ją ketinama pranešti rytdienos suvestinėje.
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