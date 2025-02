Autostrados mįslė: įtariamasis, kuris jau teisiamas dėl kraupios žmogžudystės, suimtas tik 14 dienų

Posėdis, kuriame nagrinėtas prokuroro prašymas, vėlavo, nes paskutiniu momentu A. Pimpis visgi sudarė sutartį su advokatu Edgaru Dereškevičiumi, kuris irgi – iš Vilniaus, dėl jo gynimo. Ir prieš pat šį posėdį Kauno apylinkės teisme pasirodęs E. Dereškevičius dar paprašė laiko susipažinti su byla.

Dar nežinodami teisėjos Sigitos Kazlauskienės sprendimo tenkinti prokuroro prašymą tik iš dalies, žiniasklaidai komentarus davė ir pastarasis, ir A. Pimpio advokatas E. Dereškevičius.

Prokuroro komentaras truko tik apie dvi minutes, per kurias jis pakartojo, kodėl prašė įtariamąjį suimti trims mėnesiams ir, kad visos įvykio aplinkybės, kurias buvo galima atskleisti šiuo metu, jau yra atskleistos, galų gale atsakydamas, kad įtariamsis yra teistas vieną kartą, tačiau jo parodymų nekomentuos. O į žiniasklaidos klausimą, ar šis įvykis susijęs su gaujų karais, R. Gailevičius atsakė: „Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti.“

A. Pimpio advokatas E. Dereškevičius savo gražbylystes, trukusias 13 minučių, pradėjo nuo to, kad jis gali patikinti, jog jokių gaujų karų šioje byloje nėra. Nors vėliau ir pats sau prieštaravo, kad dar nėra nieko iki galo ištirta. Tačiau esą prokuroras per teismo posėdį užsiminė, kad šešių mėnesių tam užteks. Be to, E. Dereškevičius teigė, kad jo ginamasis yra sutrikęs ir išdėstė savo poziciją teismui, kurios jis nekomentuos.

Galiausiai priremtas prie sienos žiniasklaidos, E. Pimpio advokatas prabilo ir apie šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinėjamą jo ginamojo bylą, kurioje šį penktadienį numatytas dar vienas posėdis, kuriame toliau bus sakomos baigiamosios kalbos. Žiniasklaidai pavyko išsiaiškinti, kad su grupe bendrininkų E. Pimpis šioje byloje kaltinamas ir 2020-ųjų spalį nužudęs Lazdijuose su kontrabanda siejamą asmenį, kurį, patekus apgaule į jo namus, kuriuose buvo ir žmona su dukra, apipylę benzinu, padegė. E. Pimpiui šioje byloje pasiūlytas pusdevintų metų įkalinimas. Tačiau keturis metus po sulaikymo jis jau buvo suimtas, dėl ko pernai sausį Apeliacinio teismo buvo paleistas į laisvę, skiriant intensyvią priežiūrą apykojės pagalba ir 20 tūkst. eurų užstatą. Išeiti iš namų A. Pimpiui leista tik darbo reikalais bei į teismo posėdžius. Tačiau, E. Dereškevičiaus teigimu, jo ginamasis šios kardomosios priemonės pirmadienio vakare nepažeidė, nes buvo darbe, o jo darbas – siuntų išvežiojimas po visą Lietuvą.

Kaip jau rašyta, prašydamas suimti įtariamąjį maksimaliam pirminiam trijų mėnesių terminui, prokuroras rėmėsi visais trim Baudžiamojo proceso kodekse numatytais šios griežčiausios kardomosios priemonės pagrindais, teigdamas, kad skyrus įtariamajam švelnesnę kardomąją priemonę, jis gali pasislėpti arba trukdyti tyrimui bei daryti naujus nusikaltimus. Nagrinėjant šį prokuroro prašymą A. Pimpis dalyvavo nuotoliniu būdu iš policijos areštinės.

1992 m. gimęs A. Pimpis buvo sulaikytas kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 66-ajame kilometre ties Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkės seniūnijoje esančiu Būdiškiu kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno, prie automobilio „VW Passat“ vairo. Reaguojant į pilietiško asmens pranešimą, kad šis automobilis atsitrenkė autostradoje į atitvarus ir pasišalino iš įvykio vietos. Tarp šio pranešimo ir įtariamo bėglio sulaikymo praėjo apie 45 minutės. Sustabdžius jo automobilį, ne per toliausiai šio pareigūnai rado ir, kaip įtariama, šiuo „VW Passat“ kažkur gabentą galimai pagrobtą 40-metį kaunietį L. U. Jis buvo rastas važiuojamoje kelio dalyje. Ir pasak medikų, ne tik surakintas antrankiais, bet ir su durtine žaizda kakle. Tačiau pilnai sąmoningas.

Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Išvaduoti L. U. iš antrankių sugebėjo tik į Kauno klinikas, į kurias jį nuvežė greitosios medikai, iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, kurių arsenale yra žirklės metalui kirpti. Po nakties, praleistos šioje gydymo įstaigoje, L. U. antradienį iš jos buvo išleistas.

Versijos, kaip jis atsidūrė važiuojamoje autostrados dalyje – dvi: arba buvo išmestas iš policijos persekiojamo „VW Passat“, arba, išvydęs pareigūnų automobilio švyturėlius, pasinaudojęs proga, iššoko laukan pats.

Kaip jau rašyta, portalo kauno.diena.lt duomenimis, nei nukentėjusysis, nei įtariamasis bendradarbiauti su teisėsauga nelinkę, t.y. laikosi nusikalstamo pasaulio, su kuriuo yra siejami, nerašytų taisyklių.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą laisvės atėmimą, panaudojant smurtą ar sukeliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai, arba laikant nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau kaip 48 valandas. Už tai gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.