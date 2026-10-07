 Vilniuje susižalojo per pėsčiųjų perėją ėjęs nepilnametis

Vilniuje susižalojo per pėsčiųjų perėją ėjęs nepilnametis

2026-10-07 08:53
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniuje ant grindinio nukrito ir susižalojo per gatvę ėjęs nepilnametis.

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<span>Vilniuje susižalojo per pėsčiųjų perėją ėjęs nepilnametis</span>
Vilniuje susižalojo per pėsčiųjų perėją ėjęs nepilnametis / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko antradienį apie 15.15 val., Vinco Kudirkos ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžoje.

Automobiliui „Kia“, kurį vairavo vyras (gim. 1974 m.), sukant į kairę ir sustojus praleisti važiavusio automobilio bei vėl pajudėjus, į automobilį „Kia“ atsitrenkė per pėsčiųjų perėją ėjęs nepilnametis (gim. 2014 m.).

Vaikinas nukrito ant grindinio ir susižalojo.

Ligoninės medikai nukentėjusiajam suteikė pagalbą, toliau jis gydomas ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos. 

Šiame straipsnyje:
nepilnametis
avarija
sužalojimai

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