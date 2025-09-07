 Vilniuje sulaikytas ugniagesys su, įtariama, narkotikais

Vilniuje sulaikytas ugniagesys su, įtariama, narkotikais

2025-09-07 08:35
Vilniuje buvo sulaikytas ugniagiasys su, įtariama, narkotikais, sekmadienį pranešė policija.

Vilniuje sulaikytas ugniagesys su, įtariama, narkotikais / V. Balkūno / BNS nuotr.

1984 metais gimęs pareigūnas buvo sulaikytas Kalnų parke ne tarnybos metu.

Pas jį rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su balta biria medžiaga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais.

