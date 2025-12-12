Vilniuje pėsčiųjų perėjoje partrenkta vežimėliu judėjusi moteris, ji gydoma ligoninėje

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, apie 11.13 val. J. Jasinskio gatvėje automobilis BMW, kurį vairavo 2003 metais gimusi moteris, nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė ir sužalojo elektriniu neįgaliojo vežimėliu judėjusią 1967 metais gimusią moterį.
Ji dėl sužeidimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to įvykus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.
