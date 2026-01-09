 Vilniuje dingo garbaus amžiaus moteris: pastebėjus prašome neleisti jai nueiti

Vilniuje dingo garbaus amžiaus moteris: pastebėjus prašome neleisti jai nueiti

2026-01-09 11:22
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Stasės Onos Bartašienės, gimusios 1942 metais.

Stasė Ona Bartašienė
Stasė Ona Bartašienė / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ketvirtadienį 9 val. moteris išėjo iš namų Karoliniškėse ir dingo.

Ieškomos moters požymiai: 162 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų. Išeidama vilkėjo pilką ilgą striukę, dėvėjo pilką beretę, avėjo juodus žieminius aulinius batus.

Sostinės policija prašo pagalbos – asmenis, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyriaus viršininku Laimonu Pradkeliu, tel. +370 700 56478, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Apie moters paiešką socialiniuose tinkluose paskelbė ir jos artimieji. Jie sako, kad dingusioji gali būti pasimetusi. Vaikšto be akinių ir lazdelės.

„Pastebėjus ar užkalbinus moterį prašome neleisti jai nueiti”, – prašė artimieji.

Vilnietė paskutinį kartą buvo pastebėta Karoliniškėse, bet gali būti bet kurioje sostinės dalyje.

Šiame straipsnyje:
Stasė Ona Bartašienė
dingo be žinios
ieško policija
Karoliniškės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų