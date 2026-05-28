 Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

2026-05-28 09:42
BNS inf.

Vilniuje, Pilaitės prospekte, trečiadienį maršrutiniam autobusui „Solaris Urbino“, kurį vairavo vyras, gimęs 1975 metais, įvažiuojant į viešojo transporto sustojimo vietą, po autobuso ratu nukrito moteris, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją</span>
Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Komentarai

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Komentarai

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aha
ne pirma ir ne paskutinė, į kraują įaugęs kvailas įprotis laukiant autobuso, ar perėjos žalio šviesoforo signalo, laukti vos ne ant gatvės. Siūbuoja ant bordiūro kraštelio, taip ir nusiverčia tiesiai po ratais. Nesvarbu, kad kojas ar galvą pervažiuoja, bet pirmas į autobusą, ar perėją.
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