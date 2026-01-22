 Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai

Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai

2026-01-22 07:23
BNS inf.

Vilniaus rajone, Daržininkų kaime, grasindami ginklu du užpuolikai sumušė vyrą ir iš jo atėmė 10 tūkst. eurų, du telefonus.

Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai
Vilniaus rajone užpultas vyras: pagrobta 10 tūkst. eurų, du telefonai / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas, trečiadienį vakare užpulto 1996 metais gimusio vyro patirti nuostoliai siekia 11,7 tūkst. eurų.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
užpultas vyras
Vilniaus rajone užpuolė vyrą

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų