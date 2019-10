Verdiktas kontrabandos byloje: V. Karaliui skirta trylika metų nelaisvės

Buvęs policijos pareigūnas V. Karalius nuteistas už tai, kad kartu su kitais asmenimis sukūrė Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje veikusį nusikalstamą susivienijimą ir organizavo milijoninės vertės cigarečių kontrabandą. Tai viena didžiausių Lietuvoje ištirtų kontrabandos bylų.

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad per dvejus metus į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos šalis vilkikais neteisėtai įvežta ir išvežta cigarečių, kurių muitinė vertė viršijo 10 mln. eurų. Nelegaliai per sieną gabenta arba bandyta pergabenti daugiau nei 84,6 mln. vienetų kontrabandinių rūkalų.

V. Karalius kaltu neprisipažino, vadino save tik tarpininku.

Byla Vilniaus apygardos teisme nagrinėta daugiau nei šešerius metus.

Nuosprendis byloje sudarė 700 lapų, tai vienas ilgiausių sprendimų Lietuvos teismų istorijoje.

Dėl itin didelio kontrabandos masto V. Karaliui prokuratūra prašė skirti 16 metų laisvės atėmimo bausmę, o kitiems asmenims – nuo pusantrų iki 15 metų.

V. Karalius figūravo ir teisėjų korupcijos byloje. Išskyrus ją iš pagrindinės bylos, šių metų rugpjūtį teismas buvusį policininką nubaudė 21,6 tūkst. eurų bauda už pažadą papirkti teisėją.

Anksčiau V. Karalius teistas keturis kartus.