Ukrainos vėliavą fotografavęs ir užpultas M. Sėjūnas: tai nesibaigė vienu švystelėjimu peiliu

Trečiadienį vidury dienos Vilniuje buvo užpultas aktorius, prodiuseris, laidų vedėjas Mindaugas Sėjūnas. Incidentas įvyko vos kelios akimirkos po to, kai jis fotografavo Ukrainos vėliavą. „Su visa atsakomybe pareiškiu: karas ateina ir pas mus. Jis dar nėra tas baisusis konvencinis, kokį matome Ukrainoje, tačiau vyksta visos jo pasirengimui būdingos fazės“, – sakė žinomas vyras.

Vilniaus policija pranešimą apie užpultą žmogų gavo 13.25 val. Incidentas įvyko Ukmergės gatvėje, prie Benedikto turgaus. Policijai paskambino pats M. Sėjūnas.

Aktorius pasakoja, kad jis iš nugaros buvo užpultas netikėtai.

„Užpuolimas nesibaigė vienu švystelėjimu. Nusikaltėlis toliau mojavo peiliu, mane stumdamas, atakuodamas iš priekio. Priėmiau sprendimą ne bėgti, o vengti smūgių traukiantis. Pasitraukiau iki gatvės ir buvau pasiruošęs kristi ant kurio nors automobilio kapoto arba stabdyti automobilius rankomis ir prašyti pagalbos. Tai supratęs užpuolikas sustojo“, – feisbuko paskyroje pasakojo M. Sėjūnas. Kai jis išsitraukė telefoną, užpuolikas atsuko nugarą, bet pasišalino tik tuomet, kai aktorius paskambino skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Nusikaltėlis toliau mojavo peiliu, mane stumdamas, atakuodamas iš priekio.

M. Sėjūnas tikina, kad situacijos nedramatizuoja. „Gali būti (norisi tikėti, kad šiaip pamišėlis), kad situacija yra susijusi su mus supančiu karu. Užpuolimas įvyko lygiai po trijų sekundžių po to, kai ėmiau fotografuoti ant kavinės iškeltą Ukrainos vėliavą, o užpuolikas tai galėjo identifikuoti, kaip paramą Ukrainai. Buvau sekamas ir tokiu būdu įvykdytas išpuolis, siekiant įbauginti, sužaloti, o gal ir padaryti didesnių nuostolių dėl mano ir kolegų veiklos mūsų interneto platformoje. Todėl su visa atsakomybe pareiškiu: karas ateina ir pas mus. Jis dar nėra tas baisusis konvencinis, kokį matome Ukrainoje, tačiau vyksta visos jo pasirengimui būdingos fazės. Lietuvoje be jokios abejonės yra ne viena diversantų grupė, provokatoriai, vietiniai „tituškos“, kuriems duotas nurodymas kurstyti nesantaiką ir smurtą. Taip pat gali prasidėti ir kruvini incidentai, kurių tikslas paskatinti dar didesnį kraujo praliejimą Lietuvoje. Viso šito nori niekas kitas, tik Vladimiras Putinas, jo gauja ir samdiniai Lietuvoje“, – sako televizijos prodiuseris.

Jis visų, ypač jaunų žmonių, prašo laikytis santūriai, neskatinti smurto, į viešąją erdvę nekelti pranešimų apie tautinę nesantaiką ir kažkokius rusakalbių išpuolius prieš lietuvius ar atvirkščiai.

„Jokios nesantaikos tarp Lietuvos tautų nėra. Jei kas kelia informaciją apie jos egzistavimą – tyčia ar netyčia tarnauja Kremliaus režimui. Man gėda matyti, kaip Vilniuje automobilis su rusiškais numeriais važiuoja išsikėlęs Lietuvos vėliavą. Tai ženklas, kad aš „savas“, jūsiškis, esu su lietuviais (nenuleiskit padangų). To neturi būti. Lietuvoje absoliuti dauguma Lietuvos rusakalbių ir čia gyvenančių Rusijos rusų yra nuostabūs žmonės ir mano draugai. Tai yra viltis, kad jie kada nors stos prie valdžios vairo Rusijoje. Žinoma, tarp rusakalbių yra ir kitaip mąstančių. Tačiau didesnį pavojų kelia vietiniai lietuviakalbiai, kurie be jokių skrupulų šlovina ir palaiko V. Putiną. Mielieji, visais tokiais ir panašiais atvejais nerašinėkite smurtą ir nesantaiką kurstančių pranešimų ir emocijomis sprogstančių pamąstymų socialiniuose tinkluose. Jie dažniausia yra be turinio. Jei turite turinį – t.y. įrodymų, kad kažkas kenkia Lietuvos konstitucinei tvarkai – kreipkitės į Lietuvos policiją ir VSD. Tarnybos puikiai atlieka savo darbą“, – ragina aktorius.

Jis prašo visų būti itin budriais, atsargiais, saugoti save ir savo artimuosius. „Tai, jog paskelbei „kietą“ įrašą į feisbuką ir surinkai daug patiktukų – dar ne pabaiga. Gali ir tu susidurti su ginkluota, toli gražu ne pinigų iš tavęs norinčia „pasiskolinti“ žmogysta“, – įspėja žinomas vyras.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad pranešėjas teigė, kad jį su peiliu užpuolė nepažįstamas asmuo. Pranešėjas fotografavo Ukrainos vėliavą. Vyras pasišalino už turgaus, už balto namo.

„Pranešėjas asmenį nufilmavo. Atvykus policijai minėtu adresu, pareigūnus pasitiko vyras (M. Sėjūnas – aut.past.), kuris paaiškino, kad jam būnant prie kebabinės iš nugaros priėjo nepažįstamas vyras, kuris pamojavo ore peiliu ir pasišalino link Fabijoniškių gatvės. Vyras dėvėjo juodą striukę. Pagal požymius jo nesimatė. Pranešėjas nenukentėjo ir medikų pagalbos jam neprireikė, dėl pareiškimo jis neapsisprendė“, – sakė policijos atstovė.

Pasiteiravus, ar policija fiksuoja daugiau incidentų, kurie galimai susiję su išsiskiriančiomis pozicijomis dėl karo Ukrainoje, J. Samorokovskaja teigė, kad tokie pasisakymai dažniausiai būna socialiniuose tinkluose. „Pagal mūsų registrą, sunku pasakyti. Dėl smurto artimoje aplinkoje gauname nemažai pranešimų. Dėl ko kyla tie nesutarimai ir konfliktai, mūsų informacija nepasiekia. Trečiadienį mačiau kelis pranešimus, kad pykosi kaimynai, galima tik daryti prielaidą, kad jų požiūriai nesutampa“, – pasakojo Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja.