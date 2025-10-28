Teismui perduota byla dėl bankroto administratorių galimos korupcijos

Kaip nurodo prokuratūra, byloje trys bankroto administratoriai A. V., V. Š., V. K. ir privati bendrovė, kaltinami kyšininkavimu.
Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro, atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Anot prokuratūroos, tyrimo duomenimis, bankroto administratoriai, būdami valstybės tarnautojams prilygintais asmenimis, 2022–2023 metais savo naudai tiesiogiai pareikalavo ir susitarė priimti iš su jais susijusių bankrutuojančių įmonių kreditorių didelės vertės kyšius už palankių sprendimų priėmimą bankroto procedūrose. Pasak teisėsaugos, buvo siekiama, kad bankrutuojančių įmonių atžvilgiu kaltinamieji nesudarytų dirbtinių kliūčių, nevilkintų bankroto proceso ir pan.
„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad bendrai priimtų kyšių suma siekė 62 500 eurų“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Tyrimo duomenimis, taip pat nustatyta, kad kaltinamasis V. K. vienos bendrovės bankroto procese iš kreditorių pareikalavo 400 tūkst. eurų kyšio, kad sudarytų palankias sąlygas asmenims varžytinių ar kitu palankiu būdu įsigyti Vilniuje esančius kelis pastatus. Tačiau reikalaujamo atlygio ar kitokių piniginių sumų iš asmenų V. K. negavo.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2022 m. vasarą. Tyrimo metu buvo atlikta per 100 kratų įtariamų asmenų gyvenamosiose ir darbo vietose, kuriose dalyvavo daugiau kaip 70 STT pareigūnų.
Tai jau paskutinė teismui perduota byla dėl šio atvejo bankroto administratorių korupcijos. Šioje byloje jau priimti du baudžiamieji įsakymai, kuriais kaltais pripažinti kreditoriaus atstovas E. D. ir juridinis asmuo – privati bendrovė.
Kreditoriaus atstovas E. D. pripažintas kaltu dėl papirkimo, jam paskirta galutinė 60 tūkst. eurų dydžio bauda. Bendrovė pripažinta kalta dėl skolininko nesąžiningumo, jai skirta 92 tūkst. eurų bauda, teismo skirtos baudos sumokėtos.
Taip pat šioje byloje nutarta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės tris asmenis, juos perduodant laiduotojų atsakomybei vieneriems metams ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą nuo 5 tūkst. iki 6,2 tūkst. eurų.
