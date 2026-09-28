 Teismas už nepilnamečių tvirkinimą vyrui skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo

Teismas už nepilnamečių tvirkinimą vyrui skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo

2026-09-28 20:29
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teismas už vaikų pornografijos platinimą ir nepilnamečių tvirkinimą Aurimui Giedraičiui pirmadienį skyrė dvejus metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo.

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<span>Teismas už nepilnamečių tvirkinimą vyrui skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo</span>
Teismas už nepilnamečių tvirkinimą vyrui skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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„Visiškai prisipažino, gailėjosi, todėl pagal įstatymą (…) bausmė sumažinta vienu trečdaliu, ir galutinė (…) bausmė – dveji metai ir šeši mėnesiai“, – TV3 žinių reportaže nurodė teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis.

Vyras pripažintas kaltu dėl pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas, bei dėl trijų nepilnamečių tvirkinimo epizodų. Iš A. Giedraičio taip pat priteistas žalos atlyginimas.

Sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

BNS rašė, kad A. Giedraitis anksčiau su trimis kitais vyrais jau teistas laisvės atėmimu už seksualinius nusikaltimus prieš mažametes, kai pažinčių portaluose bendravo su jomis sekso temomis, įtikino fotografuotis apsinuoginus.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Nepilnamečių tvirkinimas
laisvės atėmimas
Aurimas Giedraitis

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