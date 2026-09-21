Teismas skelbs nuosprendį Antanui Kandrotui už smūgį Ukrainos rėmėjui

Dabar Baltarusijoje besislapstantis įvairiose bylose nuteistas ir teisiamas A. Kandrotas, pravarde Celofanas, teisiamas už tai, kad smogė į veidą Ukrainą remiančiam Valdui Bartkevičiui.
Gegužės pradžioje į Baltarusiją pabėgęs A. Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš šalies – sąlygas.
Birželio 11-ąją Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę A. Kandrotui sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėtų būti kalėjime, tačiau jis slapstosi, todėl paskelbta Celofano paieška.
Šią savaitę Vilniaus apygardos teismas atmetė recidyvisto A. Kandroto skundą ir paliko galioti nuosprendį, kuriuo už riaušių organizavimą prie Seimo jam skirti ketveri metai kalėjimo.
Bylos duomenimis, 2025 metų gruodžio 18-osios vakarą, apie 19 val., sostinės Nepriklausomybės aikštėje vykusio renginio metu A. Kandrotas įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
BNS anksčiau skelbė, kad protesto už laisvą žodį metu A. Kandrotas apsižodžiavo su paramos Ukrainai rinkėju V. Bartkevičiumi. Pastarasis Celofaną apspjovė, o po to šis trenkė V. Bartkevičiui į veidą.
Dėl Celofano smūgio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamajame kodekse griežčiausia už viešosios tvarkos pažeidimą numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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