Stotyje prie Vilniaus liepsnoja vagonai su dujomis: aiškėja galimos nelaimės priežastys

„Pagal pirminę informaciją, užsidegė sąstatas. Dega sąstato vagonai, buvo pora sprogimų. Degant butanui ir propanui tokie sprogimai yra galimi. Yra sudėtinga patekti į gaisravietę ir iš arti vykdyti gesinimo darbus“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Aiškėja galimos gaisro priežastys
Sprogę traukinio vagonai su dujomis galėjo užsidegti dėl darbo saugos pažeidimo, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Situacija yra sudėtinga. Dujoms degant, prieiti prie jų nėra taip labai paprasta. Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas, greičiausiai galbūt pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Portalas 15min. praneša, kad pirminė gaisro priežastis – neapdairus darbuotojo elgesys.
Svarbi informacija gyventojams
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
„Vykdoma žvalgyba, tiesiamos žarnos gesinimui, tariamasi su policija. Situacija besivystanti“, – sakė D. Gurevičius.
Primename, kad Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis. Per įvykį nukentėjo vienas žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Specialistai įspėja dėl oro taršos
Kilus gaisrui sostinės pakraštyje, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo vilniečius dėl oro taršos.
Centro teigimu, gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Todėl, pasak jo, arčiau gaisro vietos gyvenantiems asmenims rekomenduojama neiti į lauką, neatidarinėti langų, o pasijutus prastai – nedelsiant kreiptis į medikus.
Rekomendacijomis pasidalinta ir mobiliojoje programėlėje „Kovas“.
Paveiktas traukinių eismas
„Lietuvos geležinkelių“ atstovai pranešė, kad Baltosios Vokės g. esančioje stotyje likviduojamas gaisras nesusijęs su LTG grupės įmonių veikla.
„Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei. Kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – šiandien jie bus nukreipiami per Vilnių“, – informavo įmonės atstovai.
