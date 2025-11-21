 Sostinėje pavogta BMW ir „Porsche“ dalių, statybinių įrankių

2025-11-21 09:58
BNS inf.

Sostinėje ketvirtadienį pavogta automobilių BMW ir „Porsche“ dalių, statybinių įrankių, taip padarant apie 25,7 tūkst. eurų nuostolį.

Sostinėje pavogta BMW ir „Porsche“ dalių, statybinių įrankių / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, ketvirtadienį, 8 val., automobilių stovėjimo aikštelėje Olimpiečių gatvėje pastebėta, kad išdaužtas BMW durelių stiklas, pavogti žibintai ir grotelės, padarant apie 15 tūkst. eurų žalą.

Maždaug pora valandų anksčiau statybvietėje Piliakalnio gatvėje pastebėta, kad iš statybinių vagonėlių pavogti įmonėms priklausantys įvairūs statybiniai įrankiai. Bendras nuostolis siekia 3,7 tūkst. eurų.

Tos pačios dienos naktį Fabijoniškių gatvėje pasigesta priekinių automobilio „Porsche Cayenne“ žibintų, padarant apie 7 tūkst. eurų žalą.

Pareigūnai dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.

Šiame straipsnyje:
automobilių dalys
statybiniai įrankiai
vagystės vilniuje

