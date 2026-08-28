Sostinėje įsilaužta į laiptinę: vagys nepabijojo nupjauti spynas

Pranešta, kad daugiabučio namo laiptinėje nupjautos ir nutrauktos spynos. Paaiškėjo, jog pavogti trys elektriniai dviračiai „Engwe m20“.
Nuostolis siekia 2360 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Pareigūnų duomenimis, rugpjūčio 27 d., Vilniuje, Olandų g., apie 10 val. gautas pranešimas dėl vagystės.
Pranešta, kad daugiabučio namo laiptinėje nupjautos ir nutrauktos spynos. Paaiškėjo, jog pavogti trys elektriniai dviračiai „Engwe m20“.
Nuostolis siekia 2360 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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