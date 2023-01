Savanoriai paskelbė šokiruojančią informaciją: Neryje rastas lavonas – neteisėto migranto?

Rastas Neryje

Kaip skelbta Vilniaus apskrities policijos suvestinėse, vyro kūnas buvo aptiktas 2022 metų rugpjūčio 21 d. apie 9.25 val. Vilniaus rajone, Buivydžių seniūnijos teritorijoje, ties Kūniškės kaimu, Neries upėje.

Mirusiojo lavonas – nenustatytos tapatybės ir amžiaus, irimo stadijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Pirmasis Lietuvoje miręs migrantas?

Remiantis „Sienos grupės“ feisbuke savanorių pasidalyta informacija, jie trečiadienį, sausio 11 dieną, gavo dar vieną žinutę iš moters, su kuria bendrauja nuo rugsėjo mėnesio. Esą jos vyras bandė kirsti sieną ir tuomet ji prarado ryšį su juo.

„Praėjus keturiems mėnesiams po pirmojo susisiekimo su mumis, ji parašė žinutę, nes gavo informacijos, kad jos vyras, tikėtina, yra viename Lietuvos morge. Jos balsas buvo visiškai palūžusio žmogaus, jai reikėjo mūsų pagalbos, ji negalėjo patikėti, kad tai tikrai yra jos vyro kūnas. Todėl nusprendėme pačios nuvykti į morgą ir pasiteirauti apie situaciją. Morge dirbantys žmonės papasakojo mums keletą istorijos detalių. Sužinojome, kad vyras buvo rastas negyvas vandenyje, Lietuvos pasienio miške, rugpjūčio mėnesį. Taigi, netrukus po to, kai buvo prarastas ryšys su artimaisiais. Žmona prašė, kad nuvyktume pažiūrėti kūno ir parodytume jį telefonu, kad ji galėtų atpažinti. Deja, pasak morge dirbančių žmonių, dėl irimo jis tapo neatpažįstamas, todėl mums to daryti nebuvo prasmės. Be to, kaip supratome, buvo atliktas DNR tyrimas, kuris patvirtino, kad tai ir buvo ieškomas dingęs asmuo. Žmona tiesiog negalėjo patikėti, kol kas nors, kuo ji pasitiki, taigi – mes, tiesiog patvirtinome, kad: „taip, miške yra rastas kūnas ir dabar jis yra Lietuvos morge“. Tai, ko bijojome, tapo tiesa, – tai bus pirmas patvirtintas migruojančio asmens, mirusio Lietuvos teritorijoje, atvejis“, – detalizuojama „Sienos grupės“ įraše.

Jos balsas buvo visiškai palūžusio žmogaus, jai reikėjo mūsų pagalbos, ji negalėjo patikėti, kad tai tikrai yra jos vyro kūnas.

Kaip feisbuke teigė savanoriai, mirusio vyro žmona teiravosi apie galimybę organizuoti laidotuves Lietuvoje pagal musulmonų tradicijas. „Labai liūdime dėl šios situacijos ir bijome išgirsti apie kitus panašius atvejus. Kiek dar šiuo metu neatpažintų kūnų yra Lietuvos morguose ir kapinėse? Kodėl Lietuvos institucijos slepia tokius faktus? Ar artimųjų nežinia, neviltis ir skausmas yra verti to, kad galėtume toliau sakyti: „padėtis pasienyje yra stabili?“ – retoriškai klausė savanoriai.

Informacijos kol kas neviešina

Dėl pateiktos informacijos patvirtinimo arba paneigimo portalo kauno.diena.lt žurnalistai ketvirtadienį kreipėsi į prokuratūrą. Pasak atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti yra tęsiamas.

„Tyrimo metu buvo nustatyta Neries upėje rasto mirusio asmens tapatybė. Tai – 32 metų Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos pilietis, kurio paskutinė gyvenamoji vieta buvo nustatyta Jungtinėje Karalystėje. Tyrimo duomenimis, asmens mirtis nebuvo smurtinė“, – sakė ji.

Pašnekovės teigimu, siekiant nepakenkti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, detalesnė informacija šiuo metu neviešintina.

Tai – 32 metų Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos pilietis, kurio paskutinė gyvenamoji vieta buvo nustatyta Jungtinėje Karalystėje. Tyrimo duomenimis, asmens mirtis nebuvo smurtinė.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS informavo, jog apie šį atvejį tarnyba nebuvo oficialiai informuota, o pagal kompetenciją tokius įvykius tiria policija.

G. Mišučio teigimu, vyras aptiktas vietovėje, kuri nuo sienos su Baltarusija yra nutolusi kelis kilometrus ir šioje vietoje atiteka Neris.

„Kūnas rastas Lietuvos teritorijoje, tačiau kol kas negalime daryti jokių išvadų, nes reikia įvertinti, kad yra ir upės tėkmė“, – teigė G. Mišutis.

Anot jo, vasarą šioje vietoje Neris vietomis tampa sekli ir ją galima perbristi. Bandymų kirsti sieną šioje vietoje nebuvo fiksuojama.

Kaip BNS informavo Vidaus reikalų ministerija, ikiteisminį tyrimą dėl šio įvykio vykdo teisėsaugos institucijos, prokurorai su policija, tad kol kas jokių oficialių duomenų ar informacijos ministerija neturi.