Savaitgalį Trakų rajone greičio pažeidėjų – beveik 800 šimtai

Rugpjūčio 7-9 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su kolegomis iš Kelių policijos valdybos vykdė sustiprintas priemones eismo saugumui užtikrinti.

Šiltąjį savaitgalį į Trakų rajone plūdo daug lankytojų ir poilsiautojų, dauguma jų atvyko automobiliais. Policijos pareigūnai pastebi, kad nemaža dalis svečių ir vietinių gyventojų nesilaiko nustatytų Kelių eismo taisyklių reikalavimų – viršija greitį, chuliganiškai vairuoja, nesegi saugos diržų, vairuodami kalba telefonu be laisvų rankų įrangos bei daro kitus pažeidimus. Be to, kai kurie vairuotojai sėdo prie vairo ir vairavo neblaivūs.

Valstybinės reikšmės keliuose iš sostinės į Trakus ir iš Vievio į Trakus intensyviai „dirbo“ greičio matuoklis ‒ „trikojis“, per savaitgalį užfiksavęs net 763 pažeidėjus, viršijusius nustatytą leistiną greitį. Prie Skaisčio ežero bei patruliuojant rajono teritorijoje buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ‒ pareigūnams įkliuvo net šeši neblaivūs vairuotojai, kurių iškvėptame ore alkoholio koncentracija sudarė nuo 1,17 iki 2,64 prom. alkoholio. Trims iš jų, kaip teigiama Vilniaus apskrities policijos pranešime, pradėti ikiteisminiai tyrimai – jų alkoholio kiekis buvo didesnis nei 1,51 promilės.

Suplanuotos panašios ir kitokio pobūdžio policijos prevencinės priemonės Trakų rajone bus tęsiamos visą rugpjūčio mėnesį, skelbia policija.