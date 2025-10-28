Šalčininkų rajono tarybos narys teisiamas dėl galimo smurto prieš sutuoktinę

Kaip pranešė portalas, baudžiamoji byla bus nagrinėjama uždaruose Vilniaus regiono apylinkės teismo posėdžiuose. Antradienį vykstančiame posėdyje bus apklausta nukentėjusioji ir liudytojai.
Su J. Voitechovičiumi „Delfi“ susisiekti nepavyko, jis telefonu neatsiliepė.
Bylos duomenimis, rugsėjo 22 d., 22.32 val., buvo gautas pranešimas, kad J. Voitechovičius (gimęs 1980 m.) smurtavo prieš moterį (gimusią 1984 m.), sukėlė jai fizinį skausmą ir grasino.
Teisiamasis yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narys, dirbantis šios partijos valdyboje.
