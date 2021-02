Prašo padėti senoliui: vyras per šalčius glaudžiasi metaliniame garaže

Labdaros organizacija „Ištiesk ranką“ pasidalino svetimam skausmui ir nelaimei neabejingo vyro įrašu socialiniame tinkle. Pagalbos prašoma senoliui, kuris per šalčius glaudžiasi metaliniame garaže Vilniuje.

Jau ne kartą seneliui padėjęs Linas tvirtina, kad senolis neturi kur eiti, ir per užklupusius šalčius gyvena metaliniame garaže. Vyras pasakoja, kad senyvo amžiaus diedukas neturi žalingų įpročių – negeria ir nerūko. Vyras prašo žmonių, gal kas galėtų senjorą priglausti savo sode ar name, nes baiminamasi, kas senas žmogus per šalčius metaliniame garaže gali sušalti.

„Sveiki visi vilniečiai ir ne tik. Sutiktas Senelis Diedukas, kuris gyveno metaliniame garaže, vieną dieną manęs paprašė atvežti vandens, kodėl gi nepadėti žmogui. Vieną dieną atvežiau, kitą dieną atvežiau ir maisto, užėjo šalčiai minus 20, tada jam pagelbėjau, kad neliktų savo metaliniame namuke, nes būtų sušalęs. O šiuo metu jis neturi kur dėtis, neturi kur iš ligoninės eiti, neturi net kur prisiglausti. Senelis negeria nerūko, gal kas turite kokį namelį, kuriame negyvenate, ar sodą, kad kažkur jam galima būtų prisiglausti“, – pagalbos nelaimėje atsidūrusiam senam žmogui prašo Linas.

Nurodomas telefono numeris, kuriuo galima siūlyti pagalbą +37069956852.

Laikinosios gyvenamosios vietos senoliui reikėtų mėnesiui ar dviem.