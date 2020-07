Policija skelbia prevencinę akciją „Mažink greitį – pažink Trakų rajoną“

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai liepos 1-2 d. kelyje Vievis-Trakai, Bražuolės gyvenvietėje, vykdė greičio kontrolės priemonę mobiliuoju greičio matuokliu, liaudyje pramintu „trikoju“.

Per du pusdienius buvo užfiksuota net 280 greičio viršijimo atvejų. Dešimtis vairuotojų gyvenviete skriejo daugiau 100 kilometrų per valandą greičiu ‒ jiems kuriam laikui teks atsisveikinti su teise vairuoti transporto priemonę. Policijos pareigūnai, tęsdami prevencinę priemonę, liepos 2 d. apie 19 val. šalia Trakų sustabdė automobilį „Nissan“, kurio vairuotoja į alkoholio matuoklį įpūtė 0,44 prom. Pradėta administracinė teisena, už šį pažeidimą jai gresia bauda nuo 800 iki 1 100 eurų ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo 1 metų iki 1 metų ir šešių mėnesių. Tą patį vakarą, apie 21 val., Trakuose buvo sulaikytas BMW vairuotojas, kuris dviem pūtimais į alkoholio matuoklį įpūtė 1,72 prom. ir 1,62 prom. 23 metų vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis praras teisę vairuoti transporto priemonę, be to, jam dar gresia ir bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų bei transporto priemonės konfiskavimas.

Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai liepos mėnesį skelbia prevencinę akciją „Mažink greitį – pažink Trakų rajoną“. Akcijos metu kartu su kolegomis iš sostinės policijos Kelių policijos valdybos visame Trakų rajone intensyviai bus vykdomos ne tik greičio kontrolės prevencines priemones, bet ir chuliganiško vairavimo bei neblaivių vairuotojų kontrolė.