Po kunigų pedofilijos skandalo – Vilniaus arkivyskupijos dvasininkų susitikimas su katalikais

Pranešama, kad Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas bei vyskupas Arūnas Poniškaitis praėjusią savaitę vykusiame susitikime su iniciatyvos nariais aptarė seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje atvejus, pagalbos nukentėjusiems, atsakomybės ir prevencijos temas.
„Šis susitikimas buvo dar viena galimybė išgirsti, ko šiandien iš Bažnyčios tikisi žmonės ir kokius klausimus jai kelia visuomenė. Iniciatyvos „Svarbus reikalas“ atstovai pažadėjo artimiausiu metu konkrečiai suformuluoti savo siūlymus“, – teigiama Vilniaus arkivyskupijos pranešime.
Šiais pasiūlymais, kaip teigiama, planuojama pasidalinti ir su kitais Lietuvos vyskupais.
Nurodoma, kad siekiant atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, artimiausiu metu Vilniaus vyskupai planuoja apsilankymus parapijose, kuriose anksčiau tarnavo šiuo metu seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinami kunigai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio viduryje Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigui T. Švedavičiui.
56-erių metų dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti 51-erių metų kunigui Ryšardui Peciunui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Vasario 26 d. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu T. Švedavičiui turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Rugpjūtį Vilniaus apygardos teismas šį apribojimą pratęsė dar pusei metų.
Kaip anksčiau kalbėjo Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas dvasininkas T. Švedavičius savo kaltę pripažįsta, prašosi būti atleistas iš kunigystės bei žada nukentėjusiems atlyginti žalą. Tuo metu kunigas R. Peciunas kaltinimus neigia.
Po šio įvykio šalies politikai bei visuomenė pradėjo diskutuoti dėl galimybės sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo Bažnyčioje.
Tiesa, anksčiau Vilniaus arkivyskupas G. Grušas interviu naujienų portalui „15min“ sakė, kad dabar nėra tinkamas laikas sudaryti nepriklausomą komisiją. Dvasininko teigimu, Bažnyčia iki to dar „nepriaugo“, o ir pagrindinis dėmesys šiuo metu esą turėtų būti skirtas „sistemai, kuri užkardytų galimus nusikaltimus“.
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